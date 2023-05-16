Аграрный рынок труда возобновился на 80% от начала полномасштабного вторжения – исследование

Компания Agrohub совместно с Work.ua провели исследование о рынке труда в агро. Какие сейчас зарплаты у работников и чего ждать агрокомпаниям и сотрудникам в дальнейшем, читайте в материале.

В феврале 2022 года на Work.ua было размещено 2745 вакансий от агрокомпаний. В марте количество предложений работы упало в 6 раз до 445 вакансий. Активное восстановление отрасли агро наблюдалось летом, с июня 2022 года (1159 вакансий) и продлилось до сентября, когда был зафиксирован первый рекорд - 1641 предложение работы.

Динамика вакансий в агроотрасли

Агроотрасль активизировалась в первый месяц 2023, что, вероятно, связано с приближением начала посевных работ. В марте 2023 года количество предложений работы в отрасли агро составило 2 264 вакансии, что составляет более 80% к февралю 2022 года.

Больше всего предложений работы находится в Киевской (515 вакансий), Днепропетровской (209), Львовской (170) Одесской (143), Винницкой (133) и Черкасской (129) областях.

Статистика обновления рынка труда в агроотрасли

Испытывают ли дефицит кадров аграрные компании

Согласно опросу Agrohub, в котором приняли участие 14 крупнейших агрохолдингов Украины с общим земельным банком около 2 млн гектаров, достаточно большой дефицит кадров, как и до войны, имеющийся в категориях механизаторов, рабочих специальностей, водителей и линейного персонала. Низкий уровень дефицита кадров наблюдается на элеваторах.

Испытывают ли дефицит кадров аграрные компании

Более крупные компании испытывают меньший дефицит кадров, особенно это касается механизаторов и водителей. Отчасти это происходит из-за того, что крупным компаниям легче получить бронирование своих работников или релокировать их в другой регион. Однако, что касается производственных специальностей и линейного персонала на местах, то проблемы с дефицитом кадров примерно одинаковы у разных по размеру компаний.

Дефицит кадров в зависимости от размера банка компании

Это подтверждается и данными наиболее популярных вакансий на Work.ua в этой области. Чаще всего ищут менеджеров по продажам, бухгалтеров, механизаторов, водителей и агрономов.

Если посмотреть на конкуренцию соискателей в отрасли агро, то во время полномасштабного вторжения конкуренция выросла в пять раз. Работы было мало, желающих работать много, соответственно вакансии закрывались быстрее. По состоянию на март 2023 количество отзывов на вакансию почти достигло довоенного уровня. Рынок труда снова возвращается к соискателю. По данным опроса Work.ua, 56% работодателей уже отмечают, что наем кандидатов стал длиннее.

Динамика конкуренции соискателей

Самая большая конкуренция наблюдается за должностями: офис-менеджер, финансовый аналитик, юрист, менеджер по персоналу, начальник производства . Наименьшая конкуренция по должностям: ветеринарный врач, слесарь, ремонтник, электрик, технолог, зоотехник – менее 5 отзывов на вакансию в месяц.

В разрезе областей в марте 2023 года наибольшая конкуренция соискателей была в Киевской, Харьковской, Волынской, Одесской и Винницкой областях – там работодателям закрывать вакансии удавалось быстрее. Наименьшая конкуренция соискателей в Черновицкой, Закарпатской и Кировоградской областях там поиск кандидатов может длиться дольше.

Планируют ли аграрные компании сокращать персонал в 2023 году

Согласно результатам исследования, большинство агро компаний не собираются изменять численность персонала в текущем году . Около 30% респондентов планируют оптимизацию персонала на 5-10%. Лишь две из опрошенных крупных агрокомпаний планируют найм сотрудников до 5%.

Планируют ли аграрные компании сокращать персонал в 2023 году

Несмотря на дефицит кадров на производственных специальностях среди механизаторов и водителей, крупные компании не планируют изменять численность. А имеющие дефицит кадров планируют частично расширить свой штат.

Что происходит с доходами агроработников

Более 80% участников опроса Agrohub отмечают, что уже повысили доход своим сотрудникам. В разрезе специальностей также наблюдается рост дохода в среднем на +15% по сравнению с 2022 годом. С механизаторами и водителями ситуация иная: большинство получили более высокую надбавку от 15% до 25%, что частично объясняется дефицитом этих специалистов.

Размер изменения дохода персонала

По аналитике Work.ua, средняя (медианная) зарплата в Украине за 2022 год составляла 15 тысяч грн. В феврале 2023 впервые от полномасштабного вторжения средняя зарплата выросла и теперь составляет 16 тысяч гривен.

Медианная зарплата в аграрной отрасли составляет 16,5 тысяч грн. Высокую среднюю зарплату (от 20 до 30 тысяч гривен) получают работники в Николаевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Самая низкая (от 13,5 до 15 тысяч гривен) - в Полтавской, Ровенской, Черниговской, Сумской, Житомирской.

Динамика медианы зарплат в агроотрасли

Топ-5 не руководящих должностей с самой медианной заработной платой в марте 2023 года:

40 000 грн - водитель-международник;

28 750 грн - менеджер по закупкам;

25 000 грн - менеджер ВЭД;

24 000 грн - механизатор;

23 250 грн - машинист.

В то время как меньше, от 9 475 грн до 12 500 грн, зарабатывают в агрокомпаниях охранники, учетчики, упаковщики, продавцы-консультанты и разнорабочие.

Наибольший рост средней зарплаты с начала 2022 года наблюдается у менеджеров по закупкам, ремонтникам, электрикам, механизаторам и ветеринарным врачам.

Должности, в которых больше выросли зарплаты в марте 2023 года

Результаты исследования показывают, что рынок ожидает роста фонда оплаты труда и активно пытается вернуться на уровень довоенной активности в плане кадров. Оценивая изменения на рынке труда в 2023 году, большинство опрошенных агрокомпаний склонны считать их не кардинальными, а умеренными. Что в свою очередь может свидетельствовать о том, что они адаптировались к военным условиям существования.

Следует отметить, что меньшие бизнесы в большей степени испытывают изменения — и дефицит кадров, и проблемы с логистикой. Еще одним свидетельством того, что рынок приходит в себя, является восстановление учебных программ, которые были приостановлены в 2022 году.