Как война повлияла на рынок образования и почему молодежь идет на ненужные специальности

В начале этого учебного года в Украине появилось более 245 тыс. студентов заведений высшего образования (ЗВО). В общей сложности их количество достигает миллиона. На первый взгляд, такая тенденция вполне положительна. Мол, чем больше образованных граждан, тем лучше. Но на самом деле эта статистика после тщательного разбирательства свидетельствует о катастрофической ситуации в отечественном образовании.

Специалисты в области трудоустройства уже давно обращают внимание на то, что объем набора студентов на определенные специальности никак не коррелирует с потребностями рынка труда. Спрос не провоцирует появление предложения профессионалов. К примеру, первое место среди всех специальностей этого у. г. у новых поступающих занимает управление и администрирование (свыше 29 тыс. студентов).

На втором месте по популярности, как ни странно, оказалась образование и педагогика (28,7 тыс. студентов), хотя, как известно, полученная таким образом профессия не пользуется большой популярностью в Украине, учитывая низкие зарплаты. На третьем месте – IT-специалисты (26,76 тыс.), которые выбирают соответствующее образование с учетом уровня зарплат в отрасли. Хотя и спрос на них не покрывается.

Справка : на сегодняшний день в Украине существует 347 ЗВО, из которых 210 государственных (60%), 101 частный (29%) и 36 коммунальных (11%). В Киеве отдельно – 83 ЗВО.

Независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина в беседе с Delo.ua акцентирует внимание на том, что такое количество педагогов продиктовано масштабным государственным заказом.

"На педагогов очень большой государственный заказ. И если абитуриент выбирает эту специальность, это не значит, что у него на нее какие-то планы. Это просто хороший шанс получить любой диплом о высшем образовании, который у нас требует каждый работодатель. То же самое можно сказать и о медицинских специальностях. Здесь заказ большой", – объясняет ситуацию Татьяна Пашкина.

Что касается специальности управленцев и администраторов, то здесь своя специфика: на таких факультетах не требуется изучение сложных предметов, что и соблазняет молодежь выбирать такие специальности. "Да, это вам, конечно, не высшая математика или ядерная физика. Здесь можно особо и не напрягаться, а диплом получишь", – считает Пашкина.

HR-эксперт отмечает, что избрание специальности молодыми людьми или их родителями иногда продиктовано и рекламной кампанией учебных заведений, которые существуют за счет добора. И нередко после поступления учеба вызывает у студентов глубокое разочарование.

Обучение или мобилизация

Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказывает, что несоответствие потребностей рынка труда и тем, кого выпускают учебные заведения, было и до войны, но самое полномасштабное вторжение РФ этот разрыв существенно усилило: в Украине появились десятки тысяч мужчин, идущих в ВУЗ просто из-за угрозы мобилизации.

"В прошлом году около 80 тыс. мужчин выступили как соискатели высшего образования, потому что это позволяет им избежать мобилизации. И они выбирали для себя именно те направления, где малейшая конкуренция и возможность как можно быстрее попасть в ряды студентов", – говорит Василий Воскобойник.

Справка : если в начале 2022-2023 учебного года в Украине было 1,052 млн студентов вузов, то женщин среди них было 530,2 тыс. Половое распределение - 50:50.

Также эксперт отмечает, что в Украине сложилась ситуация, когда поступающему гораздо выгоднее ориентироваться не на востребованность специальности, а на возможность попасть на бесплатную форму обучения, выбирая путь с той же самой малой конкуренцией. Иными словами, экономические затруднения граждан и угроза попасть в армию стали новыми факторами влияния на рынке образования.

"По окончании войны нам потребуются не управленцы, а рабочие руки, "голубые воротнички". Поэтому систему образования предстоит коренным образом пересматривать. Но не только из-за уменьшения госзаказа или сокращения бюджетных мест. Надо уже сейчас формировать пути развития страны по меньшей мере на десяток послевоенных лет", – добавляет эксперт.

В худшем случае все завершится тем, что множество студентов все чаще будут работать не по специальности или по тупику будут ехать за границу на "черную" работу (после открытия границ). И такие тенденции уже заметны: перед войной на учете в Государственной службе занятости 80% зарегистрированных безработных имели высшее образование, но не смогли найти работу по специальности.

Татьяна Пашкина также учитывает важный момент: в Украине формируется, так сказать, два уровня спроса на кадры. С одной стороны, есть потребность в специальностях (психологи, архитекторы, энергетики), которая будет скорее временной, пока государство не заживит раны войны. С другой стороны есть спрос на кадры, который останется и после окончания войны (айтовцы, логисты, учителя и т.п.).

Минобразования бодрствует и вносит свои коррективы

В этом году, как ожидают в Минобразования, в Украине в вузы будут поступать ориентировочно 229 тыс. человек, из которых 30-40% - на бюджет. Как сообщал недавно заместитель министра образования Андрей Витренко, на младшего бакалавра планируют около 35 тыс. бюджетных мест, на бакалавра – 77 тыс. дневной формы обучения и 9 тыс. заочной.

Отдельно учитывают места обучения медицинских специальностей на базе полного общего среднего образования. Среди бюджетных мест ориентировочно 15-20% отдадут льготным категориям абитуриентов.

Кроме того, в этом году МОН увеличил государственный заказ на ИТ-специальности и специальности, необходимые для восстановления страны:

инженерные специальности;

электротехника;

физика;

химия;

строители;

инженеры;

архитекторы.

Также в контексте увеличения госзаказа Витренко упомянул и о некоторых филологических специальностях: украинском и крымскотатарском языках. При этом госзаказы для юристов и экономистов, которых и так хватает с верхом, не будут увеличивать.

Что происходит в вузах и колледжах

Несмотря на то, что украинская образовательная система выпускает множество ненужных рынка специалистов, количество студентов вузов и учреждений, предоставляющих среднее профессиональное образование, с 2014 года упорно сокращалось (берем именно в этом году, поскольку Госстат прекратил учитывать оккупированные территории). Интересно, что среди всех учебных заведений вообще прирост показали только начальная и средняя школы.

Если в 2014-2015 учебном году в Украине насчитывалось чуть более 890 тыс. обучавшихся на бакалаврате, то в 2021-2022 году – уже 692 тыс. (падение в 27%). Обучавшихся на магистратуре в 2014-2015 у. г. было 346,6 тыс. человек, а уже в прошлом учебном году – 266,5 чел. (сокращение на 23%). И такой тенденции есть четкое объяснение.

Что касается колледжей (заведений после среднего не высшего образования, раньше – училища и техникумы), то здесь картина такая же. Если в 2014-2015 учебном году количество студентов составляло 122,4 тыс. человек, то в прошлом учебном году – 77,5 тыс. чел. (падение – 27%). Причина: на старый демографический кризис накралась спровоцированная миграционной войной.

"Это сокращение никоим образом не связано с падением престижа образования. Родители хотят, чтобы их дети работали в офисах. Причина тому – сокращение самого населения. К сожалению, каждый год население сокращается на 200-250 тыс. человек. И эта тенденция будет продолжаться. Количество молодежи в возрасте 15-19 лет будет падать. А с ней – и объем абитуриентов", – констатирует Воскобойник.

Его мнение подтверждает в разговоре с нами и Татьяна Пашкина. "Да, такое сокращение связано как раз с сокращением населения в целом. Других причин не вижу. Тем более, последние годы украинская молодежь все чаще едет на обучение за границу. В начале войны Украину покинуло около 7 млн граждан. И сколько среди них студентов, можно только догадываться", – говорит HR-эксперт.