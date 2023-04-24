Лисовой назвал предметы, которые обязательно останутся в школьной программе

При оптимизации и уменьшении количества предметов в школах, все ключевые гуманитарные и естественные дисциплины должны быть сохранены. Однако они будут более концентрированными.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире телемарафона "Единые новости".

"Надо отдавать себе отчет, что мы не допускаем сегодня сокращения дисциплин ключевых, таких как история Украины, украинский язык, химия, физика, математика, биология, - то есть все ключевые дисциплины, которые есть в школе, должны остаться. Мы говорим об оптимизации программ, мы говорим об их концентрации, мы говорим о тех дисциплинах, которыми можно пожертвовать", - отметил он и добавил, что эти вопросы будут решать эксперты.

Он считает, что нагрузка и подача информации должна быть рассчитана таким образом, чтобы учитывались возможности ребенка.

По его словам, можно более концентрированно представить некоторые другие дисциплины, чтобы уволить время и разгрузить детей.

Лисовой обратил внимание, что сейчас в Украине есть еще одна важная проблема и это педагоги. Наиболее критичным является подготовка учителей НУШ, на этом сосредоточены все ресурсы как финансовые, так и информационные. Также есть проблемы с подготовкой учителей в ВУЗах, поэтому на сегодняшний день остро стоит вопрос реформы университетов.

В последнее время тема количества школьных дисциплин является предметом жарких дискуссий в обществе и в образовательном сообществе. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что в Украине следует повышать уровень образования, чтобы учащиеся получали знания и компетентности, которые они смогут использовать в реальной жизни.