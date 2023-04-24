Лісовий назвав предмети, які обов'язково залишаться у шкільній програмі

Під час оптимізації та зменшення кількості предметів у школах всі ключові гуманітарні та природничі дисципліни повинні бути збережені. Однак вони будуть більш концентровані.

Про це розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Треба усвідомлювати, що ми не допускаємо сьогодні скорочення дисциплін ключових, таких як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика, біологія, - тобто всі ключові дисципліни, які є в школі, повинні залишитися. Ми говоримо про оптимізацію програм, ми говоримо про їх концентрацію, ми говоримо про ті дисципліни, якими можливо можна пожертвувати", - зазначив він і додав, що ці питання вирішуватимуть експерти.

Він вважає, що навантаженні та подача інформації має бути розрахована таким чином, щоб враховувалися можливості дитини.

За його словами, можна більш концентровано подати деякі інші дисципліни, щоб звільнити час і розвантажити дітей.

Лісовий звернув увагу, що наразі в Україні є ще одна важлива проблема і це - педагоги. Найкритичнішим є підготовка вчителів НУШ, на цьому зосереджені всі ресурси як фінансові, так і інформаційні. Також є проблеми з підготовкою вчителів у ВНЗ, тому на сьогодгі гостро стоїть питання реформи університетів.

Окрім цього, за приблизними оцінками, близько 3-4 % вчителів виїхали за кордон.

Останнім часом тема кількості шкільних дисциплін є предметом палких дискусій в суспільстві та в освітянській спільноті. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.