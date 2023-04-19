Очікується дефіцит у кілька мільйонів людей. Лісовий розповів про виклики для української освіти

Міністерство освіти і науки прогнозує кількамільйонний дефіцит людей в Україні. Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий.

За його словами, перед українською освітою є багато викликів, спричинені пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням РФ. І наступним буде перемога України у війні.

"Я впевнений, що вона буде, але це ще один виклик, до якого ми лише готуємось, лише пробуємо усвідомити масштаб цього виклику", – висловився Лісовий.

Урядовець зазначив, що завданнями саме для освітньої сфери буде повернення українців, які виїхали за кордон, а також інтеграція громадян, які перебувають в окупації.

"Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит у кілька мільйонів людей, навіть за умови, якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону, для того, щоб повернути наших людей, які тривалий час перебувають на тимчасово окупованих територіях, в "український світ". Це теж ще один із викликів. І це виклик саме для освіти", – висловився міністр.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Державної служби якості освіти України, у 2022/2023 навчальному році 30% учнів не мали постійного доступу до навчання. Зміни в організації освітнього процесу спричинили саме пандемія та війна.