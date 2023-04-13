Оксен Лісовий планує пререводити школярів на офлайн освіту

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий вважає, виведення освіти в офлайн на сьогодні є одним з найважливіших завдань, але попри це, основним фактором все ж залишаються безпечні умови навчання.

"Онлайнове навчання, навіть якщо воно якісне, воно випускає величезні сегменти, важливі для формування особистості. Зокрема, соціалізація, спілкування, розвиток м'яких навичок. Тому, перш за все, прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей де це можливо", - сказав він в коментарі ТСН.

Міністр не відкидає важливе значення онлайн-навчання, особливо в тим місцях, де здобувати освіту по іншому у дітей немає можливості. На його думку, організація якісного онлайн-навчання повинна проходити в прифронтових територіях, де через через безпекові причини учні не можуть відвідувати школу та для тих дітей, які виїхали за кордон, але продовжують навчання в українських школах.

"За різними даними, від пів мільйона до мільйона дітей є за кордоном. Навчаються вони у місцевих школах, але при цьому хочуть отримати українські атестати та свідотства про закінчену базову освіту. Вони навчаються парально в українських школах", - наголовив він.

Лісовий підкреслив, що таким учням треба максимально спростити навчання і залишити унікальні предмети.

Він також вважає, що кількість навчальних дисциплін в українських школах має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена.