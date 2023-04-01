Стали відомі дати проведення національного мультипредметного тесту

Цьогоріч абітурієнти для вступу у ВНЗ складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) як альтернативу традиційному ЗНО. Тестування відбуватиметься у дві сесії.

Перша і сновна сесія триватиме з 5 до 23 червня. Додаткова сесія пройде з 11 до 24 липня і проводитиметься для тих, хто пропустив першу поважних причин або ж отримав відмову, повідомляють у Мінреінтеграції.

Абітурієнти, які прийматимуть участь в основній сесії повинні з 3 квітня до 3 травня створити персональні е-кабінети та подати необхідні документи для участі. Додатковий період реєстрації триватиме з 5 до 12 червня.

Завантажити запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, учасники основного періоду зможуть не пізніше ніж за 10 днів до її початку, а от додаткового – не пізніше ніж за 3 дні.

Результати першого етапу НМТ можна буде переглянути у персональних е-кабінетах до 28 червня, другого – до 29 липня.

Для жителів тимчасово окупованих територій будуть збережені всі пільги щодо вступу до навчальних закладів для здобуття передвищої та вищої освіти. А для жителів з територій активних бойових дій застосування пільг буде визначено у травні з урахуванням поточної ситуації.

Нагадаємо, 28 березня були зареєстровані накази Міністерства освіти і науки про порядки вступу в 2023 році на навчання для здобуття вищої освіти та на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Окрім того відомо, що для поступлення на безкоштовну форму навчання чи для переведення туди вступник має набрати не менше ніж 130 балів.