В Україні остаточно затвердили порядок вступу до вишів в 2023 році

Міністерство юстиції 28 березня зареєструвало накази Міністерства освіти і науки про порядки прийому в 2023 році на навчання для здобуття вищої освіти та на навчання до закладів фахової передвищої освіти, затверджені 15 березня.

Як повідомляють у МОН, ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість швидко і у зручному для вступника місці та часі, в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі. Для підтвердження вибору місця навчання достатньо буде визначитися в електронному кабінеті.

Для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету вступники складатимуть творчий конкурс (для визначеного переліку спеціальностей) або проходитимуть співбесіду з одного або двох предметів. Для тих, хто планує навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб, передбачено вступ на підставі розгляду мотиваційних листів.

Майбутні молодші бакалаври та бакалаври (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) складатимуть творчий конкурс на мистецькі та спортивні спеціальності, а на всі інші спеціальності проходитимуть національний мультипредметний тест.

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування або фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

У Міносвіти підкреслюють, що були збережені усі передбачені законами пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Вступники, які зареєстровані та перебувають на цих територіях, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Натомість у профільному відомстві вказують, що застосування пільг для жителів з територій активних та можливих бойових дій буде визначено у травні "з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні".

Нагадаємо, що ще у жовтні Кабінет міністрів затвердив особливий порядок зарахування до ВНЗ вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів: їх зможуть зараховувати й без документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа, але з подальшим зобов'язанням все ж оформити їх.

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