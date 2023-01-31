В Україні можуть включити польську мову до переліку предметів ЗНО

В українській владі обговорюють можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, заявляючи, що до дзеркального рішення вже готова Польща.

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Про це, зокрема, йшла мова на нараді віцепрем’єр-міністра - міністра з реінтеграції окупованих території Ірини Верещук з представниками Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти щодо необхідності тісної гуманітарної й освітньої взаємодії України та європейських держав, передусім Польщі.

"Об’єднання з поляками – запорука сталого розвитку та безпеки. Освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об’єднання. Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів", - заявила Верещук.

В той же час, за її словами, українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови, і якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже зараз.

Зазначається, що наразі в Міносвіти опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny при вступі громадян Польщі до українських навчальних закладів.

Віцепрем’єрка наголосила на підтримці зареєстрованого в парламенті урядового законопроєкту №8228-1, яким передбачено продовжити на 2023 рік скасування державної підсумкової атестації і ЗНО як конкурсного критерію доступу до освітніх закладів. Вона підкреслила, що це спростить як українцям, так і полякам процес вступу до українських і польських навчальних закладів.

Своєю чергою представники Міносвіти повідомили про умови вступу для українських випускників до польських закладів освіти. Так, у Польщі визнаються українські документи про базову загальну середню освіту (атестати про закінчення 9-го класу), так само як і результати ЗНО зараховуються для вступу у польські вищі навчальні заклади.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2022 року Верховна Рада прийняла закон про встановлення особливого статусу громадян Польщі в Україні, який набув чинності 16 вересня.

Згідно нього, поляки отримали право ставати платниками податків в Україні, вести господарську діяльність та отримувати освіту (в тому числі за бюджетні кошти або з отриманням пільгових кредитів на оплату навчання) на рівні з українськими громадянам