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Рада прийняла закон про особливий статус громадян Польщі в Україні
Верховна Рада прийняла закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7550, внесеного президентом Володимиром Зеленським, проголосувало 283 депутата.
Документ надає право громадянам Польщі та членам їх сімей незалежно від громадянства перебувати в Україні протягом 18 місяців із дня набрання законом чинності, яке відбудеться через місяць після його офіційного опублікування.
Також поляки отримують право ставати платниками податків в Україні, вести господарську діяльність та отримувати освіту (зокрема, за бюджетні кошти або з отриманням пільгових кредитів на оплату навчання) на рівні з українськими громадянами, а також влаштовуватися на роботу без спецдозволу, який вимагається для іноземців.
Крім того, вони зможуть отримувати соціальні виплати (зокрема, компенсації через втрату працездатності, годувальника чи роботи), а також медичне обслуговування на тих же правах, що й українці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянам Польщі достатньо буде подати заяву, трудовий договір та перекладену на українську мову копію паспорту, та сплатити мито.
Громадяни Польщі, що мають науковий досвід та відповідну кваліфікацію, зможуть влаштовуватися в Україні науковими та науково-педагогічними працівниками на тих же умовах, що й українці. Окрім цього, польські лікарі, медсестри та акушерки зможуть протягом 18 місяців працювати в українських лікарнях.
Джерело фото: ua.depositphotos.com