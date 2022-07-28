Рада прийняла закон про особливий статус громадян Польщі в Україні

Верховна Рада прийняла закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7550, внесеного президентом Володимиром Зеленським, проголосувало 283 депутата.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Документ надає право громадянам Польщі та членам їх сімей незалежно від громадянства перебувати в Україні протягом 18 місяців із дня набрання законом чинності, яке відбудеться через місяць після його офіційного опублікування.

Також поляки отримують право ставати платниками податків в Україні, вести господарську діяльність та отримувати освіту (зокрема, за бюджетні кошти або з отриманням пільгових кредитів на оплату навчання) на рівні з українськими громадянами, а також влаштовуватися на роботу без спецдозволу, який вимагається для іноземців.

Крім того, вони зможуть отримувати соціальні виплати (зокрема, компенсації через втрату працездатності, годувальника чи роботи), а також медичне обслуговування на тих же правах, що й українці.

Для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянам Польщі достатньо буде подати заяву, трудовий договір та перекладену на українську мову копію паспорту, та сплатити мито.

Громадяни Польщі, що мають науковий досвід та відповідну кваліфікацію, зможуть влаштовуватися в Україні науковими та науково-педагогічними працівниками на тих же умовах, що й українці. Окрім цього, польські лікарі, медсестри та акушерки зможуть протягом 18 місяців працювати в українських лікарнях.

Джерело фото: ua.depositphotos.com