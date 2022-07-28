Рада приняла закон об особом статусе граждан Польши в Украине

Верховная Рада приняла закон об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся в Украине граждан Польши. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7550, внесенного президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 283 депутата.

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Документ предоставляет право гражданам Польши и членам их семей независимо от гражданства находиться в Украине в течение 18 месяцев со дня вступления закона в силу, которое состоится через месяц после его официального опубликования.

Также поляки получают право становиться налогоплательщиками в Украине, вести хозяйственную деятельность и получать образование (в частности, за бюджетные средства или с получением льготных кредитов на оплату обучения) на уровне с украинскими гражданами, а также устраиваться на работу без спецразрешения, которое требуется для иностранцев.

Кроме того, они смогут получать социальные выплаты (в частности, компенсации по потере трудоспособности, кормильца или работы), а также медицинское обслуживание на тех же правах, что и украинцы.

Для получения вида на жительство в Украине гражданам Польши достаточно будет подать заявление, трудовой договор и переведенную на украинский язык копию паспорта и уплатить пошлину.

Граждане Польши, имеющие научный опыт и соответствующую квалификацию, смогут устраиваться в Украине научными и научно-педагогическими работниками на тех же условиях, что и украинцы. Кроме того, польские врачи, медсестры и акушерки смогут в течение 18 месяцев работать в украинских больницах.

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