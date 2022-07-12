Польша хочет обучать у себя в стране украинских военных

12 июля во время визита в Киев вице-премьер-министра и министра обороны Польши Мариуша Блащакв обсуждалась возможность обучения украинских военных на территории Польши.

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Об этом сообщает "Польское радио".

На совместной пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Блащак подчеркнул, что мир в Украине также является интересом Польши.

"Саперов можно готовить, мы все прекрасно знаем, что россияне оставили мины на оккупированной украинской территории, поэтому их нужно убрать. Мы готовы учить украинских военных, чтобы они могли очистить эти территории", – отметил он.

По словам Блащака, общая сумма военной помощи Украине уже превышает $700 млн. Речь идет о польских переносных зенитных комплексах Piorun, гаубицах Krab и приблизительно 250 танках.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ответ на принятие Польшей закона о помощи украинским беженцам зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7550 "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".