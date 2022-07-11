В польских школах готовы принять еще 200 тысяч украинских детей

В новом учебном году количество детей из Украины в польских школах может возрасти на 200 тысяч.

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Об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, сообщает Польское радио.

"Мы приняли 200 тысяч украинских детей, из них 160–в школы и 40–в детские сады. По нашим оценкам еще 200 тысяч может присоединиться с 1 сентября", - отметил министр.

По его словам, подробнее все будет видно в течение следующих недель.

"Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с Министерством внутренних дел и администрации. Мы готовы принимать украинских детей", – подчеркнул Чарнек.

Он также добавил, что дистанционное или гибридное обучение в предстоящем учебном году пока не планируется, ведь нет никаких сигналов от Министерства здравоохранения или санитарных служб об этом.

Отметим, школы Киева 1 сентября будут готовы начать обучение оффлайн. Специалисты ГСЧС проверят школы и прилегающие здания на безопасность, чтобы дети смогли снова вернуться за парты 1 сентября 2022 года.