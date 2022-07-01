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Школы Киева 1 сентября будут готовы начать обучение оффлайн — КГГА
Специалисты ГСЧС проверят школы и прилегающие здания на безопасность, чтобы дети смогли снова вернуться за парты 1 сентября 2022 года. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, передает пресс-служба КГГА.
Также устроят проверку укрытий школ. На территории учебных учреждений подготовят запасы воды, медикаментов и остальное, что необходимо.
"Параллельно с этим идет процесс и проверки объектов укрытия школ. Для школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено укрытие в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги", – резюмировала Фиданян.
К новому учебному году в оффлайн режиме готовят все 422 школы Киева.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.
Ранее Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет.
В Киевской области также решили вернуть детей за парты. Главным приоритетом является обеспечение безопасности детей и сотрудников, которые принимают участие в образовательном процессе.
Все учебные заведения и территорию рядом с ними проверят саперы, а также там оборудуют укрытия.