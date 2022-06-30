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В Киевской области ученики 1 сентября пойдут в школы, - глава ОВА
Киевская область готовится начать новый учебный год 1 сентября в режиме оффлайн. Главным приоритетом является обеспечение безопасности детей и сотрудников, которые принимают участие в образовательном процессе.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Киевщина готовится начать новый учебный год в режиме оффлайн. Главное внимание при подготовке к этому учебному году в Киевской области уделяется безопасности учащихся и специалистов, задействованных в образовательном процессе. Чтобы школы Киевщины заработали в формате офлайн, необходимо решить ряд вопросов безопасности", – отметил Кулеба.
Так, все учебные заведения и территорию рядом с ними проверят саперы, а также там оборудуют укрытия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Совместно с сотрудниками ГСЧС будут проверены все учебные заведения и и их территории относительно наличия взрывоопасных предметов. Будет создана качественная система оповещения о воздушных тревогах и разработаны пути эвакуации.
Кулеба отметил, что укрытия должны будут быть в каждом учебном заведении или непосредственно рядом с ними. Они должны быть рассчитаны на всех учеников и сотрудников учебных заведений.
"Если невозможно обеспечить укрытия для всех – обучение могут проводить в несколько смен. Будут созданы запасы воды, медикаментов и других материалов. В начале учебного года будут проведены учения относительно действия во время сигнала "воздушная тревога", – отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что перед началом учебного года все учебные заведения будут проверены специальными комиссиями, которые оформят акты готовности.
Отметим, Киев тоже готовится к началу учебного года. Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет.