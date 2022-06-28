"Очное обучение всех школьников": как заявления первого заместителя главы Минобразования озадачили родителей

Еще 7 июня первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко сообщил о возвращении школьников за парты с 1 сентября текущего года. Такое заявление не на шутку озадачило родителей, спровоцировало миллионы вопросов и жаркие дискуссии относительно вообще реальности такого шага.

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Так, Витренко в эфире всеукраинского телемарафона, 7 июня, сказал следующее: "Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведений профтехобразования".

Тогда чиновник не сообщил ни о каких исключениях из этого решения, как и о требованиях к школам, которые могут считаться безопасными для пребывания в них детей в течение учебного дня в условиях продолжающейся в Украине полномасштабной войны и постоянных угроз ракетных обстрелов буквально в каждом городе.

Часть родителей украинских школьников были обеспокоены этим, и даже начали в соцсетях писать о запрете своим детям (в таком случае) посещать учебные заведения.

Такое впечатление, что те, кто принимает решения и дает такие рекомендации, живут на другой планете, где нет войны, сирены и опасности. хождение туда, никак не будет способствовать развитию ребенка, а наоборот, кроме того, кто будет нести ответственность за жизнь моего ребенка во время такого обучения и смогу ли я спокойно заниматься своими делами, слыша сирену и зная, что ребенок в школе. Дай Бог здравого смысла тем, кто принимает решение", - выразила свое мнение участница facebook сообщества "Родители SOS" Настя Крикун. И подобного содержания сообщений было очень много.

В этом крупнейшем родительском сообществе "Родители SOS" поначалу и вообще не могли поверить, что первый заместитель министра образования на самом деле мог сказать: "все дети… должны пойти в школы".

"Думала, что он же не мог такого сказать. У нас же есть миллионы детей за границей, уничтожены школы, оккупированные территории. Ну как это "все дети"?

Нашла первоисточник. Он действительно такое сказал...", - отметила одна из администраторов группы Елена Бондаренко.

"Видимо, с 1 сентября разрешат работать всем, но детей будут выгонять на улицу, как это происходит в других учреждениях страны, где оказались украинцы во время воздушной тревоги", - даже предполагали по этому поводу в ОО "Защита педагогов".

Одним словом, заявление Витренко настолько озадачило родителей, что те даже потребовали доказательства его профессиональной пригодности.

"А где будут учиться с 1.09 дети г-на Витренко мне одной интересно? Я бы задавала вопрос к профпригодности нашего руководства в разрезе наличия его семьи на территории нашей страны", - написал Евгений Ткаченко, за что получил значительное количество "лайков" от участников "Родители SOS".

Родители школьников развернули дискуссию о наличии в школах бомбоубежищ и укрытий, их состоянии готовности, а точнее даже пригодности. Отдельно родителей также будет интересовать вопрос, кто будет определять уровень этой пригодности укрытий и их безопасность для одновременного и длительного пребывания там несколько сотен детей.

Впоследствии ясность в вопрос внес документ КМУ. Выяснилось, что школы офлайн заработают только те, где действительно будут готовы укрытия – с интернетом, с уголком медицинской помощи. Такие убежища должны быть либо в школе непосредственно (не все учебные заведения имеют бомбоубежища), либо в пешей доступности от школы. Путь к нему должен быть проложен с помощью указателей.

А подготовку таких укрытий заботятся, согласно поручения Кабмина, почти все ведомства сразу: и МВД, и ГСЧС, и Минэкономики для выделения нужного финансирования и т.д.

Напомним, что КМУ на днях вынес постановление, согласно которому учебный год в школах должен начаться с 1 сентября, а в высших учебных заведениях - с 15 января.