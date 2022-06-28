"Очне навчання всіх школярів": як заяви першого заступника голови МОН спантеличили батьків

Ще 7 червня перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив про повернення школярів за парти із 1 вересня поточного року. Така заява не на жарт спантеличила батьків, спровокувала мільйони запитань та палкі дискусії стосовно взагалі реальності такого кроку.

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Так, Вітренко в ефірі всеукраїнського телемарафону, 7 червня, сказав наступне: "Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти".

Тоді чиновник не повідомив про жодні виключення з цього рішення, як і про вимоги до шкіл, які можуть вважатися безпечними для перебування в них дітей протягом навчального дня в умовах повномасштабної війни, що триває в Україні, та постійних загрозах ракетних обстрілів буквально в кожному місті.

Частина батьків українських школярів були дуже стурбовані цим, і навіть почали у соцмережах писати про заборону своїм дітям (в такому разі) відвідувати навчальні заклади.

"Таке враження, що ті, хто приймає рішення і дає такі рекомендації, живуть на іншій планеті, де немає війни, сирени і небезпеки.Я, як мама, не готова відпускати дитину очно до школи навіть при наявності бомбосховища, бо навчання під сирени і ходіння туди, ніяк не сприятиме розвитку дитини, а навпаки. Крім того, хто нестиме відповідальність за життя моєї дитини під час такого навчання і чи зможу я спокійно займатися своїми справами, чуючи сирену і знаючи, що дитина в школі. Запитань більше ніж відповідей. Дай Боже здорового глузду тим, хто приймає рішення", - висловила свою думку учасниця facebook спільноти "Батьки SOS" Настя Крикун. І схожого змісту дописів було дуже багато.

У цій найбільшій батьківській спільноті "Батьки SOS" спочатку й взагалі не могли повірити, що перший заступник міністра освіти насправді міг видати таке твердження, як "всі діти… мають піти до шкіл".

"Думала, що він же не міг такого сказати. Ми ж маємо мільйони дітей за кордоном, знищені школи, окуповані території. Ну як це "всі діти"?

Знайшла першоджерело. Він дійсно таке сказав...", - зауважила одна з адмінів групи Олена Бондаренко.

"Мабуть, з 1 вересня дозволять працювати усім, але дітей будуть виганяти на вулицю, як це відбувається у других закладах країни, в яких опинилися українці під час повітряної тривоги", - навіть припускали з цього приводу в ГО "Захист освітян".

Одним словом, заява Вітренка настільки спантеличила батьків, що ті навіть почали вимагати докази його професійної придатності.

"А де будуть вчитися з 1.09 діти пана Вітренко мені одній цікаво? Я б ставила питання до профпридатності нашого керівництва в розрізі наявності його родини на території нашої країни", - написав Євгеній Ткаченко, за що отримав значну кількість "вподобайок" від учасників "Батьки SOS".

Батьки школярів також розгорнули дискусію щодо наявності у школах бомбосховищ та укриттів, щодо їх стану готовності, а точніше навіть придатності. Окремо батьків також цікавитиме питання, хто буде визначати рівень цієї придатності укриттів та їх безпечність для одночасного та тривалого там перебування кількасот дітей.

Згодом ясність у питання була внесена документом КМУ. З'ясувалося, що школи оффлайн запрацюють лише ті, де справді будуть готові для цього укриття – з інтернетом, з куточком надання медичної допомоги. Такі сховища мають бути або у школі безпосередньо (не всі навчальні заклади мають бомбосховища), або ж у пішій доступності від школи. Путь до нього має бути прокладений за допомогою дороговказів.

А підготовкою таких укриттів опікуються, згідно з дорученням уряду, чи не всі відомства відразу: і МВС, і ДСНС, і Мінекономіки для виділення потрібного фінансування тощо.

Нагадаємо, що КМУ днями виніс ухвалу, згідно з якою навчальний рік у школах має розпочатися з 1 вересня, а в закладах вищого освіти - з 15 січня.