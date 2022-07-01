Школи Києва 1 вересня будуть готові розпочати навчання оффлайн - КМДА

Фахівці ДСНС перевірять школи та прилеглі будівлі на безпеку, щоб діти змогли знову повернутися за парти 1 вересня 2022 року. Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Олена Фіданян, передає пресслужба КМДА.

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Також влаштують перевірку укриттів шкіл. На території навчальних закладів підготують запаси води, медикаментів та інше необхідне.

"Паралельно з цим йде процес перевірки об'єктів укриття шкіл. Для шкіл, де укриття немає, підготовлено та буде перевірено укриття у кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями та дітьми з приводу дій під час повітряної тривоги" – резюмувала Фіданян.

До нового навчального року в офлайн режимі готують усі 422 школи Києва.

Діти, які з тих чи інших причин не можуть повернутися до Києва, навчатимуться дистанційно.

Раніше Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає.

У Київській області також вирішили повернути дітей за парти. Головним пріоритетом є забезпечення безпеки дітей та співробітників, які беруть участь в освітньому процесі.

Усі навчальні заклади та територію поруч із ними перевірять сапери, а також там обладнають укриття.