- Категорія
- Освіта
- Дата публікації
-
У Міносвіти анонсували обов'язкову охорону шкіл із сигналами тривоги та тренуванням учнів
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет зазначає, що в українських закладах освіти будуть посилені безпекові заходи, оскільки новий навчальний рік відомство рекомендує розпочати в школах 1 вересня в очному режимі. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
Як вказав міністр, цим зараз МОН займається разом із керівниками обласних управлінь освіти і науки, місцевими громадами, Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством внутрішніх справ та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.
"Учора відбулася нарада під головуванням президента України. Разом із колегами з МВС, Мінрегіону та інших установ обговорили підготовку до нового навчального року. Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, у закладах обов'язково буде охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги, а для дітей проводитимуться виховні та тренувальні години", - повідомив чиновник.
При цьому, за словами Шкарлета, заклади фахової передвищої та вищої освіти за рішенням керівника такого закладу зможуть розпочати освітній процес вже у серпні. Початок навчального року та форми навчання в закладах ПТО визначатимуть місцеві органи управління освітою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми всі потребуємо соціалізації та закликаємо до очного формату навчання, якщо це можливо... У разі активних бойових дій в окремих областях рекомендуємо розпочати освітній процес виключно в дистанційній формі (відповідно до рішення керівника ОВА). Ще раз наголошую: безпека, життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу є першочерговою умовою роботи", - додав Шкарлет.
Шкарлет зазначив, що безпекою шкіл займатимуться спеціальні комісії, які вирішено створити у місцевих військових адміністраціях. Їх будуть очолювати профільні заступники керівників цих адміністрацій, а до їх роботи обов'язково будуть залучені представинки ДСНС.