Зі шкільної програми зарубіжної літератури вилучать твори російських та радянських авторів

Робоча група Міністерства освіти і науки оновила зміст навчальних програм для 6-9 класів та 10-11 класів. Зі шкільної програми зарубіжної літератури будуть вилучені твори російських та радянських авторів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у рішенні робочої групи МОН.

Зазначається, що зі шкільних програм зарубіжної літератури будуть вилучені твори понад 40 російських та радянських письменників, поетів, прозаїків та митців. Вилучені твори будуть замінені творами зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів.

Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова.

Окрім цього, зі шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа, Євгена Петрова та інших.

Зокрема, вивчення творчості Миколи Гоголя і Таїра Халілова рекомендовано перенести до навчальних програм з української літератури.

Варто зазначити, що випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування.

Також абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських ВНЗ. Вони матимуть можливість скласти необхідні іспити дистанційно.