- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Як випускнику школи, який перебує за кордоном, отримати атестат: роз'яснення МОН
Випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування.
Про це повідомили у прес-службі Міністерстві освіти і науки.
Аби отримати атестат в закордонних дипустановах України, спершу треба подати заяву до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про освіту.
Заяву можуть подати один із батьків, опікун, інший законний представник, родич здобувача освіти або повнолітній здобувач освіти, а в окремих випадках – сам здобувач освіти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Варто зазначити, що шкільний атестат з наступного року можна буде отримати в "Дії". Зокрема, абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських ВНЗ.