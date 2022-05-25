Шкільний атестат з настпуного року можна буде отримати в "Дії"

У наступному навчальному році випускники зможуть отримати свідоцтва про повну загальну середню освіту в електронному вигляді в “Дії”.

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Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

Він наголосив, що цьогоріч усі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.

"Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон чи навіть закордон і не можуть зв’язатися зі своїм закладом освіти, то вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи, і ця школа буде замовляти для них свідоцтво. Тобто всі діти в будь-якому разі мають отримати свідоцтво. Цим займається заклад освіти, це робить його керівництво, тому проблем з цим бути не повинно”, - сказав Бабак.

Також він додав, що вже у наступному році можна буде оформити документів про освіту в електронному вигляді.

"Ми хотіли запустити електронний атестат в “Дії”, але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", - сказав нардеп.

Варто зазначити, що у Київській області цьогоріч навчальний рік у школах завершиться в період з 27 травня по 17 липня. Також випускників 4, 9 та 11 класів звільнено від державної підсумкової атестації.

Абітурієнти для вступу у заклади вищої освіти замість ЗНО складатимуть Національний мультипредметний тест, який проходитиме у формі комп'ютерного тестування.