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Коли у школах на Київщині завершиться навчальний рік: названа дата

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Фото: Коли у школах на Київщині завершиться навчальний рік

У Київській області цьогоріч навчальний рік у школах завершиться в період з 27 травня по 17 липня.  

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Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА. 

"Усі 602 заклади загальної середньої освіти області завершать навчання в період з 27 травня по 17 липня", - йдеться у повідомленні. 

Також випускників 4, 9 та 11 класів звільнено від державної підсумкової атестації. Абітурієнти для вступу у заклади вищої освіти замість ЗНО складатимуть Національний мультипредметний тест, який проходитиме у формі комп'ютерного тестування. 

Зазначається, що тестування триватиме 120 хвилин і включатиме завдання з української мови, історії України та математики, що відповідають шкільній програмі з цих предметів. Тестування проводитиметься з 1 по 15 липня, пункти проведення тестування буде створено на базі закладів освіти. 

Нагадаємо, у Києві планують відновити пошкоджені будівлі шкіл та дитячих садочків до 1 вересня, щоб розпочати повноцінну роботу всіх закладів із самого початку навчального року, якщо дозволятиме ситуація з безпекою у столиці та в країні загалом. 

Водночас у КМДА готуються затвердити норми, за якими деякі дитячі садки у столиці знову зможуть працювати в умовах воєнного часу. При цьому точну дату відкриття окремих дитячих садків ще не затвердили.

Автор:
Анастасія Дєдковська