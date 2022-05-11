Когда в школах Киевской области завершится учебный год: названа дата

В Киевской области учебный год в школах завершится в период с 27 мая по 17 июля.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"Все 602 заведения общего среднего образования области завершат обучение в период с 27 мая по 17 июля", - говорится в сообщении.

Также выпускники 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации. Абитуриенты для поступления в высшие образования вместо ВНО будут сдавать Национальный мультипредметный тест, который будет проходить в форме компьютерного тестирования.

Отмечается, что тестирование будет длиться 120 минут и будет включать задания по украинскому языку, истории Украины и математике, соответствующими школьной программе по этим предметам. Тестирование будет проводиться с 1 по 15 июля, пункты проведения тестирования будут созданы на базе учебных заведений.

Напомним, в Киеве планируют восстановить поврежденные здания школ и детских садов до 1 сентября, чтобы начать полноценную работу всех заведений с самого начала учебного года, если будет позволять ситуация с безопасностью в столице и стране в целом.

В то же время в КГГА готовятся утвердить нормы, согласно которым некоторые детские сады в столице снова смогут работать в условиях военного времени. При этом точная дата открытия отдельных детских садов еще не утверждена.