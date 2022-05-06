Школьники в оккупации смогут бесплатно завершить учебный год и сдать тест через "Атмосферную школу"

Частная дистанционная "Атмосферная школа" открыла возможность бесплатного обучения для всех школьников с 1-го по 11-й класс, оказавшихся на оккупированных Россией территориях Украины. Как говорится в ее сообщении, это согласовано с Министерством образования и науки, с которым школа заключила меморандум.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что, получив доступ к учебным материалам школы, ученики смогут завершить текущий учебный год, пройти аттестацию и получить соответствующие документы, в частности табель, для перевода на следующий год обучения. Причем сделать это можно будет и в течение лета.

Необходимость задействования программы, получившей название "Украинский образовательный бастион", как указывают в учреждении, связана с тем, что на оккупированных российскими войсками территориях учителей насильно заставляют переходить на российскую программу образования.

Для прохождения годового оценивания в дистанционной форме родителям достаточно написать заявление на поступление ребенка в учебное заведение на сайте "Атмосферной школы" и иметь доступ в к интернету для обучения.

"Нашей первоочередной задачей как дистанционной школы является успешное завершение всеми украинскими учениками учебного года. Это включает как своевременное усвоение учебной программы, так и аттестацию школьника и перевод его в следующий класс. Впрочем, мы понимаем, что в наших реалиях на временно оккупированных территориях сделать это не так просто. Поэтому в сотрудничестве с МОН мы нашли возможность решить эту проблему", — отметила директор онлайн-школы Татьяна Серебрянская.

Напомним, что в самом Минобразования накануне заявляли, что пока не могут обеспечить сдачу национального мультипредметного теста школьниками, оказавшимися в оккупации, а также принудительно вывезенными в Россию.

В то же время, как отмечает министр Сергей Шкарлет, его ведомство постарается предусмотреть возможность поступления заканчивающих школу детей в украинские вузы после того, как они вернутся с оккупированных территорий или из РФ, даже после начала нового учебного года.