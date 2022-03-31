ВНО-2022 будет заменено единым тестом по нескольким предметам сразу — глава комитета Рады

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа") заявляет, что внешнее независимое оценивание для поступления в высшие учебные заведения в Украине будет заменено единым тестом, который объединит сразу несколько предметов. Об этом он рассказал в интервью "Українським новинам".

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"Концепция модернизируется постоянно, мы над ней работаем с Минобразования уже четыре недели. В целом будет что-то вроде единого теста, который можно будет сдать и онлайн, и офлайн. Мы не совсем отменяем ВНО, мы его упрощаем, потому что никто не собирается возвращать старые позорные схемы... Следовательно, будет специальная процедура, а по сути, упрощенное ВНО, то есть упрощенный тест", — отметил нардеп.

По его словам, интегрированный тест будет включать в себя несколько предметов, предварительный список которых уже разработан Минобразования, однако есть вероятность изменения весовых коэффициентов в зависимости от специальности.

"Такой тест будет и в онлайн- (надеюсь), и в офлайн-формате. Будет сделано большое количество вариантов для того, чтобы в течение 10-15 дней дети могли сдавать этот тест. Дети смогут приходить в центр тестирования и сдавать этот экзамен, а часть его даже онлайн", — сказал Бабак.

Глава профильного комитета Рады отметил, что задания в тесте будут меняться каждый день в период проведения тестирования, чтобы обеспечить честность его сдачи.

"Сейчас мы работаем над вопросом верификации. Если, условно, с 1 по 15 число идет процесс, когда можно сдать экзамен, а ребенок не смог это сделать в первый день из-за воздушной тревоги или обстрелов, то он может сделать это в другой день. Каждый день экзамены будут обновляться (изменяться задания) для того, чтобы не было возможности недобросовестно сдать экзамен", — подчеркнул он.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Группу инициаторов соответствующего законопроекта возглавлял именно Бабак.

Кабмину парламент поручил в месячный срок со дня вступления закона в силу (а это следующий день после его официального опубликования) обеспечить приведение министерствами и прочими ведомствами своих нормативно-правовых актов в соответствие с ним. Однако пока что закон не вступил в силу и значится лишь направленным на подпись президенту Владимиру Зеленскому.