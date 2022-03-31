Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Освіта
Дата публікації

ЗНО-2022 буде замінено єдиним тестом з кількох предметів одразу — голова комітету Ради

Сергій Бабак
Сергій Бабак. Фото: сайт "Слуги народу"

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") заявляє, що зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів в Україні буде замінено на єдиний тест, який об'єднає відразу кілька предметів. Про це він розповів в інтерв'ю "Українським новинам".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Концепція модернізується постійно, ми над нею працюємо з Міносвіти вже чотири тижні. Загалом буде щось на зразок єдиного тесту, який можна буде здати і онлайн, і офлайн. Ми не зовсім скасовуємо ЗНО, ми його спрощуємо, бо ніхто не збирається повертати старі ганебні схеми... Отже, буде спеціальна процедура, а по суті, спрощене ЗНО, тобто спрощений тест", — зазначив нардеп.

За його словами, інтегрований тест буде включати кілька предметів, попередній список яких уже розроблений Міносвіти, однак є ймовірність зміни вагових коефіцієнтів залежно від спеціальності.

"Такий тест буде і в онлайн- (сподіваюся), і в офлайн-форматі. Буде зроблено велику кількість варіантів для того, щоб протягом 10-15 днів діти могли складати цей тест. Діти зможуть приходити до центру тестування та складати цей іспит, а частину його навіть онлайн", — сказав Бабак.

Голова профільного комітету Ради зазначив, що завдання у тесті змінюватимуться щодня у період проведення тестування, щоб забезпечити чесність його здачі.

"Зараз ми працюємо над питанням верифікації. Якщо, умовно, з 1 по 15 число йде процес, коли можна скласти іспит, а дитина не змогла це зробити в перший день через повітряну тривогу або обстріл, то вона може зробити це в інший день. Кожен день іспити будуть оновлюватися (змінюватися завдання) для того, щоб не було можливості несумлінно скласти іспит", — наголосив він.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування. Групу ініціаторів відповідного законопроєкту очолював саме Бабак.

Кабміну парламент доручив у місячний строк із дня набрання чинності законом (а це наступного дня після його офіційного опублікування) забезпечити приведення міністерствами та іншими відомствами своїх нормативно-правових актів у відповідність з ним. Однак поки що закон не набув чинності і значиться лише надісланим на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов