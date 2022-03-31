ЗНО-2022 буде замінено єдиним тестом з кількох предметів одразу — голова комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") заявляє, що зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів в Україні буде замінено на єдиний тест, який об'єднає відразу кілька предметів. Про це він розповів в інтерв'ю "Українським новинам".

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"Концепція модернізується постійно, ми над нею працюємо з Міносвіти вже чотири тижні. Загалом буде щось на зразок єдиного тесту, який можна буде здати і онлайн, і офлайн. Ми не зовсім скасовуємо ЗНО, ми його спрощуємо, бо ніхто не збирається повертати старі ганебні схеми... Отже, буде спеціальна процедура, а по суті, спрощене ЗНО, тобто спрощений тест", — зазначив нардеп.

За його словами, інтегрований тест буде включати кілька предметів, попередній список яких уже розроблений Міносвіти, однак є ймовірність зміни вагових коефіцієнтів залежно від спеціальності.

"Такий тест буде і в онлайн- (сподіваюся), і в офлайн-форматі. Буде зроблено велику кількість варіантів для того, щоб протягом 10-15 днів діти могли складати цей тест. Діти зможуть приходити до центру тестування та складати цей іспит, а частину його навіть онлайн", — сказав Бабак.

Голова профільного комітету Ради зазначив, що завдання у тесті змінюватимуться щодня у період проведення тестування, щоб забезпечити чесність його здачі.

"Зараз ми працюємо над питанням верифікації. Якщо, умовно, з 1 по 15 число йде процес, коли можна скласти іспит, а дитина не змогла це зробити в перший день через повітряну тривогу або обстріл, то вона може зробити це в інший день. Кожен день іспити будуть оновлюватися (змінюватися завдання) для того, щоб не було можливості несумлінно скласти іспит", — наголосив він.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування. Групу ініціаторів відповідного законопроєкту очолював саме Бабак.

Кабміну парламент доручив у місячний строк із дня набрання чинності законом (а це наступного дня після його офіційного опублікування) забезпечити приведення міністерствами та іншими відомствами своїх нормативно-правових актів у відповідність з ним. Однак поки що закон не набув чинності і значиться лише надісланим на підпис президенту Володимиру Зеленському.