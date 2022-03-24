Рада скасувала ЗНО та вступні іспити до вузів у 2022 році

Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідний законопроект №7132 парламент схвалив у цілому 24 березня 348 голосами, повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Зокрема, документом визначено, що учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Прийом у 2022 році на навчання до закладів професійної вищої освіти проводитиметься в особливому порядку, який має визначити Міністерство освіти і науки.

Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра в нинішньому році буде здійснюватися також в особливому порядку та без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

Кабінету міністрів доручено у місячний строк з дня набрання чинності законом (а це наступний день після його офіційного опублікування) забезпечити приведення міністерствами та іншими відомствами своїх нормативно-правових актів у відповідність з ним.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні "навіть у такий важкий для нашої країни та суспільства час".

У свою чергу, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що алгоритм завершення навчального року та отримання документів про освіту в умовах воєнного стану поки що лише розробляється.

"Найближчим часом наказом Міністерства освіти і науки України будуть затверджені методичні рекомендації щодо окремих питань завершення навчального року в умовах воєнного стану", - додав чиновник.

Нагадаємо, що ще 28 лютого Шкарлет оголосив про звільнення від іспитів у 2022 році учнів, що закінчують четвертий та дев'ятий класи. Крім того, тоді міністр розпорядився та продовжити реєстрацію учасників ЗНО-2022 до 9 квітня. Проте трохи більше тижня по тому Міносвіти виступило за повне скасування всіх іспитів цього року.