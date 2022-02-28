Міносвіти скасувало у 2022 році іспити для 4- та 9-класників та продовжило реєстрацію на ЗНО

Міністерство освіти і науки звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

Як йдеться в повідомленні відомства, відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет через широкомасштабну військову агресію проти України з боку Росії.

"Такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану", - зазначив він.

Крім того, повідомляється, що міністр підписав наказ про внесення змін до календарного плану проведення та організації зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році: реєстрацію учасників ЗНО-2022 продовжено до 9 квітня.

Зазначимо, що реєстрація учасників оцінювання розпочалася з 1 лютого і мала тривати до 9 березня. Таким чином, її продовжили на місяць. Основна сесія ЗНО-2022 має відбутися з 23 травня по 17 червня.

Нагадаємо також, що у січні Міносвіти затвердило графік іспитів для вступу на магістратуру у 2022 році. Зокрема, реєстрація триватиме з 26 квітня до 17 травня.