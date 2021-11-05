Общество 20 минут назад

Минобразования опубликовало расписание экзаменов в рамках ВНО-2022

Пробное платное ВНО пройдет 19 и 26 марта, основная же сессия начнется 23 мая

Фото: Минобразования Фото: Минобразования
Фото: Минобразования

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году состоится с 23 мая по 17 июня. Как сообщает Министерство образования и науки, соответствующие даты утверждены приказом ведомства №1166 от 2 ноября.

Регистрация лиц для участия во ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта.

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Не позднее 29 апреля у зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Тестирование в рамках основной сессии ВНО-2022 состоится по следующему графику: физика — 23 мая; химия — 26 мая; украинский язык, украинский язык и литература — ​​31 мая; математика, математика (задание уровня стандарта) — 3 июня; испанский, немецкий, французский языки — 6 июня; английский язык — 7 июня; история Украины — 10 июня; география — 14 июня; биология — 17 июня.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня.

В свою очередь пробное ВНО-2022 состоится 19 и 26 марта. Регистрация для участия в нем будет проводиться 5-22 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта. А по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 26 марта.

В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля — по остальным предметам.

В министерства напоминают, что пробное оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов. Платить при этом могут и физические, и юридические лица. Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря.

Ведомство поясняет, что пробное ВНО поможет ознакомиться с организационными условиями проведения тестирования, особенностями работы с бланками ответов, структурой и содержанием тестовых тетрадей, а также выяснить уровень своих достижений и, как следствие, избежать лишнего волнения и сосредоточиться во время основной сессии именно на выполнении тестовых заданий.

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