Школярі в окупації зможуть безкоштовно завершити навчальний рік та скласти тест через "Атмосферну школу"

Приватна дистанційна "Атмосферна школа" відкрила можливість безкоштовного навчання для всіх школярів з 1-го до 11-го класу, які опинилися на окупованих Росією територіях України. Як йдеться у її повідомленні, це узгоджено з Міністерством освіти та науки, з яким школа уклала меморандум.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що, отримавши доступ до навчальних матеріалів школи, учні зможуть завершити поточний навчальний рік, пройти атестацію та отримати відповідні документи, зокрема табель, для переведення на наступний рік навчання. Причому зробити це можна буде й упродовж літа.

Необхідність програми, що отримала назву "Український освітній бастіон", як зазначають в установі, пов'язана з тим, що на окупованих російськими військами територіях вчителів насильно змушують переходити на російську програму освіти.

Для проходження річного оцінювання у дистанційній формі батькам достатньо написати заяву на вступ дитини до навчального закладу на сайті "Атмосферної школи" та мати доступ до інтернету для навчання.

"Нашим першочерговим завданням, як дистанційної школи, є успішне завершення усіма українськими учнями навчального року. Це включає як своєчасне засвоєння навчальної програми, так і атестацію школяра та переведення його до наступного класу. Утім ми розуміємо, що у наших реаліях на тимчасово окупованих територіях зробити це не так просто. Тому у співпраці з МОН ми знайшли можливість вирішити цю проблему", — зауважила директор онлайн-школи Тетяна Серебрянська.

Нагадаємо, що у самому Міносвіти напередодні заявляли, що поки що не можуть забезпечити складання національного мультипредметного тесту школярами, які опинилися в окупації, а також примусово вивезеними до Росії.

Водночас, як зазначав міністр Сергій Шкарлет, його відомство постарається передбачити можливість вступу дітей, що закінчують школу, до українських вишів після того, як вони повернуться з окупованих територій або з РФ, навіть після початку нового навчального року.