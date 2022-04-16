Українським школярам дозволять пройти ЗНО-2022 у Європі: як це зробити

Українські абітурієнти, які бажають вступити до вузів в Україні, але які зараз перебувають у країнах Європи, можуть здати ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.

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Школярам з України, які зараз вимушено живуть у країнах Європи, дозволять скласти мультидисциплінарний тест у столицях європейських держав чи на базі провідних університетів – за місцем тимчасового проживання. Про це 16 квітня повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у прямому ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, освітній процес в Україні не зупиняється і більшість закладів продовжують дистанційне навчання. Тому держава забезпечує можливість здобувати освіту у всьому світі для своїх громадян.

Нагадаємо, раніше сьогодні уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявив, що незабаром зі шкільної програми можуть прибрати уроки російської мови . За його словами, до кінця цього навчального року вчителів російської мови можна відправити простою. А вже з 1 вересня предмет російську мову замінити на інші, збільшивши частину вивчення таких дисциплін: історія України, українська мова, українська література, математика та англійська мова.