Украинским школьникам разрешат пройти ВНО-2022 в Европе: как это сделать

Украинские абитуриенты, желающие поступить в вузы в Украине, но сейчас находящиеся в странах Европы, могут сдать ЗНО-2022 по месту временного проживания.

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Школьникам из Украины, которые сейчас вынужденно живут в странах Европы, разрешат сдать мультидисциплинарный тест в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов - по месту временного проживания. Об этом 16 апреля сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, образовательный процесс в Украине не останавливается и большинство заведений продолжают дистанционное обучение. Поэтому государство обеспечивает возможность получать образование во всем мире для своих граждан.

Напомним, ранее сегодня уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что вскоре из школьной программы могут убрать уроки русского языка. По его словам, до конца этого учебного года учителей русского языка можно отправить на простой. А уже с 1 сентября предмет русский язык заменить другими, увеличив часть изучения таких дисциплин: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык.