З України виїхали через війну вже 24 тисячі викладачів - Міносвіти

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що вже близько 24 тисяч українських викладачів переїхали за кордон через війну і стали там на облік. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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Також український чиновник повідомив, що отримав від польського колеги статистику, згідно з якою на сьогодні у дитячих садках Польщі враховано вже 40 тисяч українських дітей, 140 тисяч дітей у початковій школі, 20 тисяч у старшій школі, а також 500 студентів. При цьому, за його словами, 40% усіх дітей "навчаються в україномовних класах, зокрема у Польщі".

Шкарлет також повідомив, що на даний момент на непідконтрольній території України знаходиться близько 1,1 тисячі шкіл: всього їх працює майже 12,7 тисячі з 13,8 тисячі, які існують у країні.

Міністр також заявив, що у більшості шкіл на непідконтрольній території директори звільнилися і не співпрацюють з окупантами. За його даними, на тимчасово окупованій території наразі залишається близько 10-11 тисяч викладачів.

Щодо дітей, які перебувають на окупованій території або примусово вивезені до Росії, Шкарлет зазначив, що поки немає можливості забезпечити складання ними національного мультипредметного тесту для абітурієнтів.

"На жаль, по дітях, яких примусово вивезли, на сьогодні ми не маємо механізмів. Разом з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих території ми намагаємося це вирішити, але поки що такого механізму немає", - сказав він.

Міністр наголосив, що на даний момент пройти цей тест можна лише на підконтрольній території України. Однак можливість скласти тест буде і в країнах Європейського Союзу, і у Великій Британії.

Водночас Шкарлет зазначив, що його міністерство намагатиметься передбачити можливість вступу дітей до українських вишів, після того, як вони повернуться з окупованих територій або з Росії в Україну, навіть після 1 вересня.

При цьому, як повідомляє пресслужба Міносвіти з посиланням на заступницю міністра Віру Рогову, є попередня домовленість про відкриття двох центрів тестування у Німеччині, двох в Італії та шести у Польщі.

Також вона зазначила, що україномовні класи для українських учнів створені на сьогодні не лише у Польщі, а й у Німеччині, Данії та Нідерландах. Крім того, досягнуто домовленості про відкриття у Німеччині українсько-німецької школи.