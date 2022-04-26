До кінця 2022 року кількість біженців з України може перевищити 8 млн — ООН

З 24 лютого 2022 року з України через війну виїхали понад 5,2 млн осіб, і це число може значно зрости, повідомляє Reuters.

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Ще 7,7 мільйона українців, за даними Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців, були змушені залишити будинки та виїхати у порівняно безпечні регіони України.

Агентство ООН з питань біженців прогнозує, що до кінця року Україну через війну з Росією можуть залишити понад 8 млн людей.

"Такого масштабу кризи, зокрема швидкості виїзду людей, ми не бачили останнім часом", — заявила прессекретар УВКБ ООН у справах біженців Шабія Манту.

При цьому в Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.

Так, дві третини киян, які після 24 лютого виїхали із міста, вже повернулися додому.