В Украину ежедневно возвращаются 30 тысяч беженцев — ООН

В Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.

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Об этом ООН сообщает в Twitter.

"870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину. Каждый день в Украину возвращаются 30 тысяч человек", – говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины.

870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину. Ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч человек. Массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины. https://t.co/GVJVOJdv7w pic.twitter.com/wmkWw4heiT — ООН (@UnitedNationsRU) April 14, 2022

Напомним, ранее в ООН заявили, что в качестве беженцев из Украины уже выехали 4,245 миллиона человек.

Так, в Польшу из Украины выехало уже 2,5 миллиона человек. Кроме того, 648,4 тысячи человек выехало в Румынию, 394,7 тысячи — в Венгрию, 301,4 тысячи пребывают в Словакии.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, две трети киевлян, которые после 24 февраля выехали из города, уже вернулись домой.

Ранее глава Киевской ОГА Александр Павлюк в эфире телемарафона заявил, что жители освобожденных от оккупантов районов смогут вернуться домой в конце мая. Более точные даты можно будет назвать уже в конце этого месяца.