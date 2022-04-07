Жизнь за границей: какой статус выбрать для легального пребывания

Юристы EVERLEGAL Наталья Муравская и Наталья Иверук рассказали, какой статус выбрать украинцу для легального пребывания за границей, а также рассказали об основных статусах, которые сейчас могут приобрести украинцы, и на что могут рассчитывать, избрав один из них.

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С 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, которая безжалостно в течение месяца забирает дома, близких людей и жизни тысячи украинцев. Для сохранения своей жизни миллионы наших соотечественников вынуждены покинуть свой дом и искать убежища за границей. По данным Организации Объединенных Наций, в течение этого месяца, убегая от войны, уже около 3,8 миллиона человек покинули территорию Украины. Такой мощной волны мир не видел со времен Второй мировой войны.

Прибыв в безопасное место, украинцы ищут варианты легального пребывания на территории иностранного государства для восстановления нормальной и спокойной жизни.

Статус "туриста"

Статус "туриста" предусматривает возможность пребывания на территории Шенгенской зоны в течение 90 календарных дней с даты въезда. Такое лицо самостоятельно обеспечивает свое пребывание в стране ЕС и не имеет права работать, поскольку большинство государств-членов требуют наличия визы и разрешения на трудоустройство, даже если запланированное количество дней пребывания меньше 90.

При этом нужно учитывать определенные особенности, которые определяются каждой страной индивидуально.

Так, в страны, входящие в Шенгенскую зону, граждане Украины могут путешествовать с биометрическим загранпаспортом без необходимости получения визы. Безвизовый режим распространяется также на государства – ассоциированные участники Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Более того, 25 февраля 2022 года Ирландия упразднила безвизовый режим с Украиной в связи с российским вторжением. Поскольку речь идет о чрезвычайном решении, правительство Ирландии не гарантирует сохранение безвиза после завершения конфликта, однако сообщение не содержит и запрета такой возможности. Следует отметить, что Ирландия до сих пор оставалась единственным государством ЕС, которое не ввело безвизовый въезд для Украины, поскольку она не участвует в миграционной политике ЕС.

Кроме того, 30 марта 2022 года парламент Канады поддержал большинством голосов немедленную отмену визового режима с Украиной. Вместе с тем, поскольку решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, депутаты призывают последнее как можно быстрее ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе путем быстрой выдачи электронных разрешений на путешествия.

Израиль 15 марта 2022 года, наоборот, остановил действие безвиза для Украины и ввел электронные разрешения, которые выдает МВД Израиля после обработки электронной формы, поданной лицом для получения такого разрешения. Также, если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, последний обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на разрешение МВД Израиля для въезда.

Учитывая вышеизложенное, если лицо, пересекающее границу, намерено вернуться в Украину немедленно после окончания военных действий, не планирует оставаться в странах ЕС, имеет достаточные финансовые возможности для обеспечения проживания, питания, проезда, медицинской помощи (в случае необходимости), то получение статус туриста является наиболее оптимальным.

Временная защита

Базовым документом, регулирующим вопрос предоставления временной защиты, является Директива ЕС 2001/55/ЕС, которая была принята еще 20 июля 2001 года для обеспечения минимальных стандартов в случае массового наплыва перемещенных лиц, однако до 2022 года никогда не использовалась (далее "Директива”). При этом 4 марта 2022 года решением Совета ЕС 2022/382 положения Директивы для украинцев были активированы.

Вместе с тем, каждая страна-член ЕС принимает на основании Директивы свои нормативные акты, в связи с чем объем, срок и порядок предоставления временной защиты может различаться. В частности, это может касаться определения вида транспорта, который является бесплатным (если он есть), определения жилья, которое может предоставляться и в каких объемах, установления вида и размера выплат, процедуры предоставления медицинских услуг и их объема и т.д.

Например, такие страны, как Польша и Германия, с первых дней приняли соответствующие нормативные акты и активно оказывают помощь лицам, нуждающимся во временной защите. Несколько позже к ним присоединились Словакия, Португалия и Испания. Вместе с тем есть страны, в которых определение процедуры временной защиты продолжается до сих пор. Например, в Польше для лиц, прибывших не непосредственно из Украины, а из другой страны, и обратившихся с запросом о предоставлении им временной защиты.

Согласно предписаниям Директивы право на временную защиту имеют следующие категории лиц :

Граждане Украины, а также члены их семей, перемещенные 24 февраля 2022 года или позже. Под членами семьи понимают супруга/супругу (включая фактические брачные отношения, если их признает государство-член ЕС, в которое въезжают), несовершеннолетних детей, других близких родственников. Лица без гражданства и граждане третьих стран, которые пользовались международной защитой или эквивалентной защитой в Украине, а также члены их семей, перемещенные 24 февраля 2022 года или позже. Граждане третьих стран, не являющиеся гражданами Украины, и лица без гражданства, которые могут доказать, что они легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании вида на жительство и не могут безопасно вернуться в страну своего происхождения.

Вместе с тем, каждое государство-член ЕС по своему усмотрению может предоставить временную защиту лицам, не подпадающим под вышеуказанные категории, в частности, гражданам Украины, выехавшим в страны ЕС до 24 февраля 2022 года в связи с отпуском, командировкой, необходимостью лечения, угрозой войны и т.д.

Кроме этого, решение Совета ЕС от 4 марта 2022 года не предусматривает временную защиту для тех лиц, которые до 24 февраля 2022 года проживали в Украине и не имели вида на постоянное проживание, в том числе иностранные студенты и лица с видом на временное проживание. В Еврокомиссии им обещают помочь в возвращении домой, но теоретически государства ЕС также могут предоставить таким людям временную защиту.

При этом право на временную защиту не может получить лицо, которое:

совершило преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества или серьезное преступление не политического характера за пределами принимающего государства-члена ЕС до того, как было допущено к этому государству как лицо, желающее воспользоваться временной защитой; было признано виновным в действиях, противоречащих целям и принципам ООН;

если есть основания считать это лицо угрозой для безопасности принимающего государства-члена или опасным для общества этого государства.



Согласно Директиве срок временной защиты составляет 1 год (до 4 марта 2023 года) и дважды может быть автоматически продлен на 6 месяцев, если не исчезнут причины предоставления такой защиты, но максимум до 1 года (до 4 марта 2024 года). При этом Еврокомиссия может предложить либо продление срока еще на год (до 4 марта 2025 года), либо прекращение временной защиты в случае улучшения ситуации в Украине, что означает возможность безопасного возвращения ее граждан.

Обращаем внимание, что временную защиту можно получить в любом государстве ЕС по собственному желанию (кроме Дании). Другими словами, покинув территорию Украины, например, через Польшу, вы можете в пределах до 90 дней менять страны ЕС по собственному выбору и остаться в той, где, на ваш взгляд, будет удобнее и безопаснее. Именно в этой стране следует зарегистрироваться для получения временной защиты.

Вместе с тем, временную защиту можно получить и в странах, не входящих в ЕС , поскольку последние могут активировать его или что-то вроде национального законодательства (Великобритания, Канада).

При этом предписания Директивы не используются в отдельных странах Шенгенской зоны (Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии). То есть вы можете попасть в эти страны как турист, однако не сможете подать заявку для получения временной защиты. Поэтому нужно проверять, активирована ли временная защита в конкретной стране.

Что касается процедуры получения временной защиты, то она достаточно быстрая и максимально упрощенная, поскольку обращение за временной защитой является коллективным и обусловленным военной агрессией против Украины. Вместе с тем некоторые источники сообщают, что получение временной защиты является автоматическим, однако это не совсем так. Для получения прав по этому статусу необходимо в стране, где лицо хочет получить временную защиту, зарегистрироваться с соблюдением сроков и в пределах квот, которые могут ввести отдельные страны ЕС на национальном уровне, и получить документ, подтверждающий статус и правомерность нахождения в стране.

В частности, в Польше этот процесс включает подачу запроса на получение вида на жительство и регистрацию данных лица, обратившегося за соответствующей защитой, а в Германии — регистрацию лица в государственном управлении по делам беженцев, получение вида на жительство и регистрацию в службах социальной защиты. В разных государствах ЕС вопросами временной защиты занимаются разные органы. Например, в Италии – органы полиции, в Словакии – отделение миграционной полиции, в Португалии – миграционная служба, в Испании – органы полиции, если вопрос касается получения заявки и предоставления документа с идентификационным номером (NIE), муниципалитеты, если вопрос касается получения материальной помощи, поликлиники, если вопрос касается получения медицинской страховки.

Следует отметить, что зарубежные дипломатические учреждения Украины обнародуют контактную информацию компетентных органов, а также ссылки на соответствующие первоисточники (в частности, в переводе на украинский) на интерактивной карте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ и страницах посольств и консульств в социальной сети Facebook.

Для получения статуса временной защиты необходимо иметь паспорт гражданина Украины или загранбиометрический паспорт, а в случае наличия детей – свидетельство об их рождении. Вместе с тем нельзя подать заявку, если она уже подана на получение статуса беженца или временной защиты в другом государстве.

После получения временной защиты лица имеют право на проживание в стране, в которой они обратились за временной защитой, доступ к работе с момента обращения с заявкой для получения временной защиты (возможность работать, заниматься предпринимательством, посещать курсы повышения квалификации, получать новую профессию), образование (для детей и подростков на уровне с гражданами страны пребывания и для взрослых по желанию страны ЕС), жилье (заселение в центр или предоставление средств для проживания), медицинскую и социальную помощь (может быть уменьшена в случае, если лицо работает), опекуна (для детей, прибывших без родителей или других родственников), получение статуса беженца в будущем, возвращение в страну гражданства в любое время (с предварительным предупреждением об этом Государственной миграционной службы Украины), поездки государствами ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода как турист, другие права (например, бесплатный проезд).

Обращаем внимание, что вышеуказанные права предоставляются лицу хоть и на весь период действия временного статуса, но только на территории государства-члена ЕС, где такой статус был получен.

Что касается возможности возвращения в Украину, то следует различать возвращение под защиту Украины на постоянной основе (тогда статус временной защиты прекращается) и временное возвращение в Украину как короткое путешествие (тогда решение о потере статуса остается за страной, предоставившей временную защиту).

Статус беженца

Понятие "беженец" является одним из самых популярных терминов, которые украинцы используют, обсуждая тему выезда за границу. Однако на практике встречается, что наши граждане часто не понимают действительное содержание такого статуса и часто путают его с другими формами защиты. Что же значит "статус беженца"?

Лица, которые могут получить статус беженца

Особенностью статуса беженца является то, что это индивидуальное право человека на международную защиту, в отличие от временной защиты, которая не является категорией международного права, а лишь временной мерой.

Согласно Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, беженец – это лицо, которое в результате обоснованных опасений стало жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться этой защитой в результате таких опасений. Иными словами, понятие "беженец" применяется к тем людям, которых преследуют через их социальную, политическую, религиозную или расовую принадлежность.

Таким образом, статус беженца могут приобрести лица, которые :

имеют обоснованные опасения стать жертвой преследований по признакам расы, религии, гражданства, политических взглядов; находятся за пределами страны своей национальной принадлежности;

не в состоянии или не желают пользоваться защитой своей страны. К этой категории также относятся лица, не имеющие гражданства, находящиеся за пределами страны своего прежнего места жительства в результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в нее из-за опасений преследования.



В то же время для получения статуса беженца необходимо пройти специальную проверку, при которой будет устанавливаться, действительно ли у заявителя есть обоснованная опасность быть преследуемыми через расу, религию, национальность, принадлежность к определенной социальной группе или политические убеждения.

Следовательно, для получения статуса беженца лицу необходимо доказать уполномоченным органам не только приведенные обстоятельства, но и то, что именно они делают невозможным его возвращение в страну гражданства.

В какой стране можно получить статус беженца?

Еще одной отличительной чертой получения статуса беженца является то, что он имеет определенные территориальные рамки, которые закрепила Дублинская конвенция от 15 июня 1990 года.

Так, лицо может обратиться за получением статуса беженца только в первой безопасной стране, границы которой она пересекла. Если лицо пересечет границы нескольких государств и будет ходатайствовать о получении статуса беженца в следующем, оно будет депортировано в государство, границы которого оно пересекло впервые.

То есть, если вы первый раз пересекли границу в Венгрии, а потом поехали в Австрию и обращаетесь там о получении статуса беженца, вас депортируют обратно в Венгрию, поскольку границы этой страны вы пересекли впервые.

В то же время, учитывая закрытие воздушного пространства над Украиной и, соответственно, отсутствие какого-либо авиасообщения, получить статус беженца сейчас можно только в странах, граничащих с Украиной, то есть в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.

Срок действия статуса беженца

Статус беженца позволяет бессрочно проживать в определенной стране, однако в зависимости от страны может отличаться срок действия самого удостоверения. К примеру, срок действия удостоверения беженца в Польше и Венгрии составляет 3 года.

По истечении срока действия удостоверения беженца законодательство стран дает возможность продлить срок его действия, получить право постоянного проживания или получить гражданство в ускоренном порядке (последние две опции возможны только после прохождения ряда процедур).

Однако следует иметь в виду, что статус беженца может быть отозван в любой момент, если появятся документы или доказательства, которые будут служить основанием для его пересмотра.

Порядок получения и основные права в статусе беженца

Объем прав и порядок получения статуса беженца в каждой стране разный, поэтому предлагаем рассмотреть этот вопрос отдельно по каждой стране-соседке.

Другие возможности, которыми могут воспользоваться украинцы

Законодательством большинства стран предусмотрены некоторые дополнительные формы защиты для его предоставления любым нуждающимся лицам, однако не подпадают под характеристики того же статуса беженца или лица, нуждающегося во временной защите.

Так, одной из таких форм является дополнительная защита. Как правило, она может предоставляться по результатам рассмотрения заявления о получении статуса беженца. Так, если уполномоченные органы соответствующего государства считают, что лицо нуждается в защите, однако не имеет оснований для получения статуса беженца, вместо него может быть предоставлена дополнительная защита.

Она предоставляется, если возвращение в страну происхождения может поставить лицо под угрозу серьезного ущерба от смертного приговора или предстоящей казни, пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, серьезной и индивидуальной опасности для жизни или здоровья в результате общего повсеместного насилия в отношении гражданских лиц в ситуации международного или внутреннего военного конфликта, и из-за этого риска лицо не может или не желает возвращаться в страну происхождения.

По своему статусу лица, нуждающиеся в дополнительной защите, фактически приравнены к беженцам. В большинстве стран такой статус предоставляется на 1 год до исчезновения обстоятельств, служащих основанием для его предоставления. Если же такие обстоятельства продолжаются, срок продлевается.

Еще одной формой легализации пребывания является гуманитарная защита или статус с запретом на выдворение. Он предоставляется, если лицо не может получить какой-либо другой статус защиты, но одновременно не может вернуться в страну происхождения, поскольку это опасно. Этот статус пересматривается ежегодно и имеет наибольшие ограничения для заявителя, такие как запрет трудоустройства в течение всего времени пребывания, запрет перевозки семьи в страну пребывания и т.д. Аналогично дополнительной защите статус гуманитарной защиты утрачивается, если обстоятельства, которые будут служить для его приобретения, перестали существовать.

Между тем, учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, некоторые государства ввели новые возможности легального пребывания специально для украинцев.

Например, Венгрия для украинцев дает форму защиты лица, ищущего убежище, отличное от статуса беженца. Лица, выбирающие этот статус, получают его автоматически. Для этого нужно лишь подать прошение о запросе на защиту от Венгрии, после чего ведомство проверяет, действительно ли такое лицо принадлежит к гражданству Украины.

Как видим, мировое сообщество предоставляет разнообразные возможности украинцам, вынужденным покинуть Родину, через ведение военных действий. Одновременно сказать, какой именно из этих статусов является наиболее оптимальным, мы не можем, поскольку это зависит индивидуально от потребностей и желаний каждого отдельного человека.

Однако все же с учетом ваших потребностей рекомендуем отдать предпочтение следующим вариантам:

Специальные миграционные программы создала для украинцев и Канада: получение временного убежища и программа эмиграции. Первая предполагает, что лицо может временно находиться на территории Канады в течение двух лет. Для этого необходимо оформить специальную заявку и пройти проверку биометрических данных. Вторая позволит переселиться на постоянное место жительства в том случае, если в Канаде проживают ваши родственники. Однако эта опция еще недоступна и находится на доработке. Большинство стран ЕС также предоставляют право получить длительное разрешение на проживание в качестве члена семьи гражданина ЕС или лица, легально проживающего на территории ЕС.

Если, к сожалению, после выезда из Украины в связи с войной у вас нет планов возвращаться, можно рассмотреть еще один классический вариант – эмиграцию в соответствии с иммиграционным законодательством определенной страны.

Следовательно, выбирая один из вариантов, в первую очередь учитывайте вашу ситуацию и перспективы на будущее, поскольку только вы знаете, что лучше всего отвечает вашим потребностям.