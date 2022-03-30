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Происшествия
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Число беженцев из Украины превысило 4 миллиона — ООН

Фото: AFP
Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: AFP

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 29 марта оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, по меньшей мере в 4,019 миллиона человек.

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Из этого числа, как свидетельствуют данные на сайте управления, в феврале (то есть в первые пять дней после начала войны) уехало 672,2 тысячи человек, а в марте 3,347 миллиона.

В частности, в Польшу выехало 2,337 миллиона человек, в Румынию — 608,9 тысячи, в Венгрию — 364,8 тысячи, в Словакию — 281,2 тысячи. В Молдову выехало 387,2 тысячи человек, однако часть их проследовала дальше в Румынию и включена в соответствующую цифру.

Кроме того, 350,6 тысячи человек числятся беженцами из Украины в России, а 10,9 тысячи — в Беларуси. Еще около 113 тысяч человек, как указывают в агентстве ООН, выехало в РФ 21-23 февраля с территорий, подконтрольных на тот момент "ДНР" и "ЛНР".

Данные по другим странам, куда могли поехать далее украинцы из стран, граничащих с Украиной, в UNHCR не приводят. Однако известно, к примеру, что численность украинских беженцев в Германии, по данным местного Министерства внутренних дел Германии, опубликованных 29 марта, достигла уже 278 тысяч.

Напомним, что накануне власти Польши заявили, что будут и дальше принимать украинских беженцев и готовятся к новым миграционным волнам, несмотря на замедление потока в последнее время.

Автор:
Тимофей Беспятов