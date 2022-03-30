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Число біженців з України перевищило 4 мільйони — ООН

Фото: AFP
Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: AFP

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом на 29 березня оцінює чисельність біженців, які були змушені покинути Україну через російське військове вторгнення 24 лютого, щонайменше у 4,019 мільйона людей.

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Із цього числа, як свідчать дані на сайті управління, у лютому (тобто у перші п'ять днів після початку війни) поїхало з країни 672,2 тисячі людей, а в березні  3,347 мільйона.

Зокрема, до Польщі виїхало 2,337 мільйона осіб, до Румунії – 608,9 тисячі, до Угорщини – 364,8 тисячі, до Словаччини – 281,2 тисячі. До Молдови виїхало 387,2 тисячі осіб, проте частина з них поїхала далі до Румунії і її включено до відповідної цифри.

Крім того, 350,6 тисячі людей вважаються біженцями з України в Росії, а 10,9 тисячі — у Білорусі. Ще близько 113 тисяч людей, як вказують в агентстві ООН, виїхало до РФ 21-23 лютого з територій, підконтрольних на той момент "ДНР" та "ЛНР".

Дані щодо інших країн, куди могли поїхати українці з країн, що межують з Україною, в UNHCR не наводять. Проте відомо, зокрема, що чисельність українських біженців у Німеччині, за даними місцевого Міністерства внутрішніх справ, опублікованими 29 березня, сягнула вже 278 тисяч.

Нагадаємо також, що напередодні влада Польщі заявила, що готова й надалі приймати українських біженців і готується до нових міграційних хвиль, незважаючи на уповільнення потоку останнім часом.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов