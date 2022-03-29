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Политика
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Польша приняла 2,3 млн беженцев из Украины и готова к новым "волнам"

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Очередь на границе с Польшей. Фото: polsha.in

Польша продолжит принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется. Об этом в интервью Politico заявил вице-премьер Петр Глинский, который курирует прием беженцев.

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По его словам, за последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев — это больше любой другой европейской страны.

"У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев", — подчеркнул он.

Глинский заявил, что до войны в Польше уже жили и работали около 1,5 миллиона украинцев, а между странами существуют глубокие культурные связи.

Количество прибывающих в последнее время несколько сократилось, но Варшава готовится к будущим "волнам" беженцев из Украины.

Напомним, украинцы в Польше смогут обменять гривневые банкноты на польские злотые. Центральный банк этой страны запустил специальную программу конвертации.

При этом, несмотря на большой наплыв украинских беженцев, на предприятиях в Польше наблюдается острая нехватка мужской рабочей силы. Острее всего это сказывается в строительной отрасли.

Автор:
Сергей Горелов