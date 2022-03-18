Центральный банк Польши запустит программу конвертации гривен в злотые

Украинцы в Польше смогут обменять гривневые банкноты на польские злотые с середины следующей недели. Об этом сообщает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Многие обменные пункты и банки в Польше неохотно принимают гривню из-за ее избытка в результате большого количества беженцев.

Национальный банк Польши (НБП) заявил, что сотрудничает с крупнейшим кредитором страны, PKO BP (PKO.WA), чтобы позволить украинским беженцам в Польше конвертировать гривни.

"В связи со значительным наплывом военных беженцев с территории Украины, прибывающих в Республику Польша с гривнами в наличной форме, Национальный банк Польши проводит интенсивную подготовку, позволяющую конвертировать гривны в злотые", — заявили в НБП.

Купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен будут обмениваться в отделениях PKO BP. Общая сумма составит до 10 тысяч гривен на человека.

Многие беженцы с трудом покупают даже предметы первой необходимости, потому что их сбережения в гривне не конвертируются в большей части Европы, а это означает, что у них нет возможности обменять их по приемлемому курсу.



Европейский центральный банк также работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в твердую валюту.

Напомним, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения, более чем в 2,8 миллиона человек.

Кабинет министров также упростил выезд из Украины мужчин, не пригодных к военной службе из-за инвалидности. Теперь можно это сделать по соответствующему удостоверению или по справке о получении соответствующих льгот.