Украину покинули уже более 2,8 млн беженцев — ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 13 марта оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, по меньшей мере в 2,808 миллиона человек.

В частности, в Польше их число достигло 1,72 миллиона, в Венгрии — 255,3 тысячи, в Словакии — 204,9 тысячи, в Молдове — 107 тысяч. По Румынии данные не обновлялись с 8 марта (84,2 тысячи). В остальных же европейских странах (по данным еще на 11 марта) было 304,2 тысячи украинских беженцев.

При этом в Молдову с 24 февраля въехало уже около 330 тысяч человек из Украины, включая 298 тысяч украинских граждан. Однако из них уже 190 тысяч проследовали далее в Румынию.

Кроме того, 131,4 тысячи человек числятся беженцами из Украины в России, а 1,2 тысячи — в Беларуси. Кроме того, еще около 50 тысяч человек, как указывают в агентстве ООН, выехало в РФ с территорий, подконтрольных на тот момент "ДНР" и "ЛНР" 21-23 февраля.

Напомним, что еще на 11 марта общее число беженцев из Украины оценивалось в 2,5 млн (из них 1,5 млн в Польше), а на 8 марта в 2 млн человек (из них 1,2 млн в Польше).

Отметим также, что накануне Кабинет министров упростил выезд из Украины мужчин, не пригодных к военной службе из-за инвалидности. Теперь можно это сделать по соответствующему удостоверению или по справке о получении соответствующих льгот.