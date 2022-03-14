Україну залишили вже понад 2,8 млн біженців — ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом на 13 березня оцінює чисельність біженців, які були змушені покинути Україну через російське військове вторгнення 24 лютого, щонайменше у 2,808 мільйона людей.

Зокрема, у Польщі їхня кількість досягла 1,72 мільйона, в Угорщині – 255,3 тисячі, у Словаччині – 204,9 тисячі, у Молдові – 107 тисяч. По Румунії дані не оновлювалися з 8 березня (84,2 тисячі). В решті європейських країн (за даними ще на 11 березня) було 304,2 тисячі українських біженців.

При цьому до Молдови з 24 лютого в'їхало вже близько 330 тисяч людей з України, включно з 298 тисячами українських громадян. Проте з них уже 190 тисяч поїхали далі до Румунії.

Крім того, 131,4 тисячі людей вважаються біженцями з України у Росії, а 1,2 тисячі – у Білорусі. Крім того, ще близько 50 тисяч людей, як вказують в агентстві ООН, виїхало до РФ з територій, підконтрольних на той момент "ДНР" та "ЛНР" 21-23 лютого.

Нагадаємо, що ще на 11 березня загальна кількість біженців з України оцінювалася у 2,5 млн (з них 1,5 млн у Польщі), а на 8 березня – у 2 млн осіб (з них 1,2 млн у Польщі).

Зазначимо також, що напередодні Кабінет міністрів спростив виїзд з України чоловіків, які не придатні до військової служби через інвалідність: тепер можна це зробити за посвідченням або за довідкою про отримання відповідних пільг.