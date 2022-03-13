Кабмін спростив перетин кордону для інвалідів

Кабінет міністрів спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують, а також посилив контроль за виїздом дітей з уразливих категорій.

Про це повідомила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, повідомляє прес-служба міністерства.

Зокрема, згідно з рішенням уряду, люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, мають право перетинати державний кордон України за наявності одного з наступних документів:

- довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

– посвідчення, що підтверджує відповідний статус (пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги);

– довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

“Ми побачили, що зараз під час термінової евакуації люди з інвалідністю стикаються з кількома проблемами на кордоні. Перша – це те, що велика кількість чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп у віці від 18 до 60 років не мають взагалі військових квитків. А у тих, хто має, немає в квитку відмітки про непридатність до військової служби”, – розповіла Лазебна.

За її словами, у мирний час ця категорія громадян просто не мала необхідності оформляти квиток або проставляти відмітку про непридатність до служби.

Глава Мінсоцполітики зазначила, що з цим зіткнулися тисячі чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема повністю незрячі, чоловіки, які пересуваються на колісних кріслах або постійно пересуваються за допомогою милиць.

“Для того, щоб не наражати людей на небезпеку та не створювати їм зайві складності, ми розширили перелік документів, що підтверджують групу інвалідності і можуть бути підставами для пропуску на кордоні”, – заявила Лазебна.

Крім цього, разом з кожним інвалідом І та ІІ групи, який потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному з членів сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або одній іншій особі віком від 18 років, яка доглядає людину з інвалідністю.

Документом, що підтверджує догляд, у разі може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена в дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

Як підкреслила Лазебна, супроводжуючий при виїзді за кордон для людини з інвалідністю, яка потребує догляду, – це питання життєвої необхідності.

"Ми визначили, що супроводжувати може один із батьків, один із подружжя, доросла дитина, опікун, піклувальник або інша особа, яка здійснює догляд за такою людиною і отримує за це гарантовані державою виплати. І все. Тільки одна доросла людина, незалежно від віку та статі", — прокоментувала Лазебна.

Вона додала, що Мінсоцполітики вже напрацювало необхідні зміни до законів. Але оскільки питання термінове і люди прямо зараз стикаються з перешкодами при перетині кордону, то до ухвалення змін до законів ці спрощення ухвалені рішенням уряду.

Станом на 10:00 суботи, 13 березня, на 20 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами – Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією –відсутні черги на виїзд з України.

Нагадаємо, 9 березня Словаччина запустила щоденні потяги для вивезення біженців із України.

Також німецька залізнична компанія Deutsche Bahn з 27 лютого почала акцію допомоги українцям, які змушені залишити Україну через воєнні дії російської армії.

Українські біженці зможуть безкоштовно переїхати з Польщі до Німеччини, до Берліна, на поїздах далекого прямування.

Зазначимо, альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.