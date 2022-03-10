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Категория
Транспорт
Дата публикации

Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации в Западную Украину

Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации на Западную Украину
Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации на Западную Украину

Альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении МИУ в Facebook.

"Сейчас есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, которая позволяет поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с Россией регионах. Чтобы не создавать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и в обратном направлении)", — говорится в сообщении.

Фото 2 — Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации в Западную Украину
Фото 3 — Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации в Западную Украину
Фото 4 — Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации в Западную Украину
Фото 5 — Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации в Западную Украину
Фото 6 — Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации в Западную Украину
Фото 7 — Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации в Западную Украину

Сообщается также, что были выбраны маршруты с высоким качеством покрытия, минимумом блокпостов и рисков возникновения пробок из-за грузового транспорта.

Автор:
Светлана Манько