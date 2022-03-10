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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну

Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації на Західну Україну
Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації на Західну Україну

Альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні МІУ у Facebook.

"Зараз є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, яка дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у регіонах, що найбільш постраждали від війни з Росією. Щоб не створювати величезні пробки на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва до західних регіонів (і у зворотному напрямку)", — йдеться у повідомленні.

Фото 2 — Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну
Фото 3 — Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну
Фото 4 — Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну
Фото 5 — Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну
Фото 6 — Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну
Фото 7 — Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну

Повідомляється також, що були обрані маршрути з високою якістю покриття, мінімум блокпостів та ризик виникнення пробок через вантажний транспорт.

Автор:
Світлана Манько