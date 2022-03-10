Мінінфраструктури запропонувало водіям альтернативні маршрути евакуації в Західну Україну

Альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні МІУ у Facebook.

"Зараз є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, яка дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у регіонах, що найбільш постраждали від війни з Росією. Щоб не створювати величезні пробки на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва до західних регіонів (і у зворотному напрямку)", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що були обрані маршрути з високою якістю покриття, мінімум блокпостів та ризик виникнення пробок через вантажний транспорт.