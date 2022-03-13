Кабмин упростил пересечение границы для инвалидов

Кабинет министров упростил процедуру пересечения границы для отдельных категорий людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц, а также усилил контроль за выездом детей из уязвимых категорий.

Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

В частности, согласно решению правительства, люди с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, имеют право пересекать государственную границу Украины при наличии одного из следующих документов:

– справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

– удостоверение, подтверждающее соответствующий статус (пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи);

– справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

“Мы увидели, что сейчас, во время срочной эвакуации, люди с инвалидностью сталкиваются с несколькими проблемами на границе. Первая – это то, что большое количество мужчин с инвалидностью I и II групп в возрасте от 18 до 60 лет не имеют вообще военных билетов. А у тех, кто имеет, отсутствует в билете отметка о непригодности к военной службе”, – рассказала Лазебная.

По ее словам, в мирное время у этой категории граждан просто не было необходимости оформлять билет или проставлять отметку о непригодности к службе. Однако сейчас пограничники не пропускают их через границу и направляют на медкомиссию в военкоматы для получения справки о непригодности к военной службе.

Глава Минсоцполитики отметила, что в этим столкнулись тысячи мужчин с инвалидностью I и II групп, в частности, полностью незрячие, мужчины, которые передвигаются на колесных креслах или постоянно передвигаются с помощью костылей.

“Для того, чтобы не подвергать людей опасности и не создавать им лишние сложности, мы расширили перечень документов, подтверждающих группу инвалидности, которые могут быть основаниями для пропуска на границе”, – заявила Лазебная.

Кроме этого, вместе с каждым инвалидом I и II группы, который нуждается в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста, или одному другому лицу возрастом от 18 лет, который ухаживает за человеком с инвалидностью.

Документом, подтверждающим уход, в данном случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход.

Человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.

Как подчеркнула Лазебная, сопровождающий при выезде за границу для человека с инвалидностью, нуждающегося в уходе, – это вопрос жизненной необходимости.

"Мы определили, что сопровождать может один из родителей, один из супругов, взрослый ребенок, опекун, попечитель или другое лицо, осуществляющее уход за таким человеком и получающее за это гарантированные государством выплаты. И все. Только один взрослый человек, независимо от возраста и пола", – прокомментировала Лазебная.

Она добавила, что Минсоцполитики уже наработало необходимые изменения в законы. Но так как вопрос срочный и люди прямо сейчас сталкиваются с препятствиями при пересечении границы, то до принятия изменений в законы эти упрощения приняты решением правительства.

По состоянию на 10:00 субботы, 13 марта, на 20 из 22 пунктов пропуска с соседними государствами – Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой и Румынией – отсутствуют очереди на выезд из Украины.

Напомним, 9 марта Словакия запустила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины.

Также немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn с 27 февраля начала акцию помощи украинцам, которые вынуждены покинуть Украину из-за военных действий российской армии.

Украинские беженцы смогут бесплатно переехать из Польши в Германию, в Берлин, на поездах дальнего следования.

Отметим, альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.