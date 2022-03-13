Ситуация на западной границе: очередей нет почти нигде

По состоянию на 10:00 субботы, 13 марта, на 20 из 22 пунктов пропуска с соседними государствами — Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой и Румынией — отсутствуют очереди на выезд из Украины. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, небольшие очереди были зафиксированы на границе с Польшей пунктах пропуска "Угрынив" (100 пешеходов) и "Рава-Руська" (10 автобусов). На остальных пунктах пропуска очереди отсутствуют.

Также сообщается, что за прошедшие сутки за пределы Украины выехало более 77 тысяч человек. Большинство выехавших (около 51 тысячи человек) пересекли границу на украинско-польском участке.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек, около 14 тысяч из которых украинцы.

Напомним, 9 марта Словакия запустила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины.

Также немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn с 27 февраля начала акцию помощи украинцам, которые вынуждены покинуть Украину из-за военных действий российской армии.

Украинские беженцы смогут бесплатно переехать из Польши в Германию, в Берлин, на поездах дальнего следования.

Отметим, альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.