Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде

Станом на 10:00 суботи, 13 березня, на 20 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами — Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією — відсутні черги на виїзд з України. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Згідно з повідомленням, невеликі черги були зафіксовані на кордоні з Польщею пунктами пропуску "Угринів" (100 пішоходів) та "Рава-Руська" (10 автобусів). На решті пунктів пропуску черги відсутні.

Також повідомляється, що минулої доби за межі України виїхало понад 77 тисяч людей. Більшість тих, хто виїхав (близько 51 тисячі осіб), перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

В Україну за минулу добу прибули понад 19 тисяч людей, близько 14 тисяч із яких українці.

Нагадаємо, 9 березня Словаччина запустила щоденні потяги для вивезення біженців із України.

Також німецька залізнична компанія Deutsche Bahn з 27 лютого почала акцію допомоги українцям, які змушені залишити Україну через воєнні дії російської армії.

Українські біженці зможуть безкоштовно переїхати з Польщі до Німеччини, до Берліна, на поїздах далекого прямування.

Зазначимо, альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.