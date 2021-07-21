Политика 1 час назад

Кабмин установил минимальную пенсию инвалидам первой группы в 2,2 тысячи грн

Тем, кто сейчас получает меньше этой суммы, будет выплачиваться надбавка в соответствующем размере

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров 21 июля решил обеспечить установление с 1 июля минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью первой группы на уровне 2,2 тысячи грн.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно решению, лица данной категории будут получать ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до установленного минимума.

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Эта надбавка будет выплачиваться, если ежемесячная сумма выплат лицу с инвалидностью первой группы с учетом других надбавок, повышений, дополнительных пенсий, денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации (кроме пенсий за особые заслуги перед Родиной) не достигает 2,2 тысячи грн.

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Напомним также, что на заседании неделю назад украинское правительство установило с июля ежемесячную доплату в размере 2 тысяч грн для военнослужащих-пенсионеров, которым пенсия была назначена до 1 марта 2018 года. Кроме того, Кабмин поднял минимальную пенсию участникам боевых действий до 3894 грн.

Ранее, в конце июня Верховная Рада приняла закон об улучшении пенсионного обеспечения отдельным категориям лиц, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Так, минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие катастрофы, для I группы инвалидности установлены в 6000 грн; для II группы — 4800 грн; для III группы — 3700 грн; для детей с инвалидностью — 3700 грн.

Источник фото: Depositphotos

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