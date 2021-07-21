Кабмин установил минимальную пенсию инвалидам первой группы в 2,2 тысячи грн

Кабинет министров 21 июля решил обеспечить установление с 1 июля минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью первой группы на уровне 2,2 тысячи грн.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно решению, лица данной категории будут получать ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до установленного минимума.

Эта надбавка будет выплачиваться, если ежемесячная сумма выплат лицу с инвалидностью первой группы с учетом других надбавок, повышений, дополнительных пенсий, денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации (кроме пенсий за особые заслуги перед Родиной) не достигает 2,2 тысячи грн.

Напомним также, что на заседании неделю назад украинское правительство установило с июля ежемесячную доплату в размере 2 тысяч грн для военнослужащих-пенсионеров, которым пенсия была назначена до 1 марта 2018 года. Кроме того, Кабмин поднял минимальную пенсию участникам боевых действий до 3894 грн.

Ранее, в конце июня Верховная Рада приняла закон об улучшении пенсионного обеспечения отдельным категориям лиц, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Так, минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие катастрофы, для I группы инвалидности установлены в 6000 грн; для II группы — 4800 грн; для III группы — 3700 грн; для детей с инвалидностью — 3700 грн.